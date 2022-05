Un español se hizo un "machete" para entender los modismos de los argentinos y poder comunicarse. 

modismos.jpg Una joven argentina decidió publicar el diccionario (Captura Twitter @abriarrua)

En el diccionario se pueden leer palabras como "shamushar", "laburar", "flashear" y "te saqué la ficha", entre otras frases. Por otro lado, también aparecen palabras que se repiten pero a su vez tienen distintos significados como es en el caso de "boludo" que aparece con cuatro significados como “tu”, “eres tonto” “eres gilipollas” (de mala manera) y “tontito” (cariñosamente).

Además, lo usuarios no dejaron pasar los distintos ejemplos que el sujeto oriundo de España colocó para entender mejor los modismos. Como fue en el caso de la palabra "mal=mucho. Ejemplo: Esta cerveza está fría. Maal" o también “alta=impresionante. Ejemplo: Ese concierto fue una alta experiencia”. Como también se expresar un ejemplo a la palabra "RE" donde colocó "Te gusta Duko? Re!"

Usuarios no dejaron pasar la falta de algunos modismos

Sin embargo, miles de argentinos hicieron notar la falta de algunos modismos como por ejemplo "en pedo" o "gurí". Aun así hicieron destacar algunas palabras como "culeao" que puso que es "como boludo pero en Córdoba".

A raíz de este mini diccionario se dieron a conocer muchos modismos que provienen de España como es el caso de la palabra "flashear" que significa en España "flipar".

Otras frases muy dichas por los argentinos y de las cuales el turista tomó nota son: “No te regalés = no dejes que se rían de ti”, “Te saqué la ficha = me di cuenta cómo eres” o “ATR = a todo ritmo”.