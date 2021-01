Un enfermero mendocino y un empleado de Godoy Cruz amenazaron por Facebook a mujeres que soliciten un aborto legal

Desde el Ministerio de Salud de la provincia reconocieron que Leandro Borel es enfermero del área sanitaria de Lavalle, y cumple funciones en el Centro de Salud de Costa de Araujo. Agregaron, además, que investigarán las amenazas y que tomarán medidas al respecto.

Esto es lo que el trabajador escribió en su red social Facebook

funcionario lavalle posteo.png

La publicación de Borel quedó plasmada en una captura de pantalla, a pesar de que no es de libre acceso.

Más agresiones en las redes

Otro trabajador público escribió posteos agresivos y discriminadores contra las mujeres que decidieran practicarse un aborto legal.

"Que después no se quejen cuando las empalen a una mina. Si al final es lo mismo no? El que empala a la mujer es asesino..abortar también es asesino o no? Se mata de la misma manera introduciendo un material de hierro o similar dentro", opinó.

Luis Atala - Funcionario contra aborto

Se trata de Luis Atala, quien ejerce en el departamento de Accidentología de la Dirección de Tránsito de Godoy Cruz, tal y como lo confirmaron desde el municipio. Si bien el hombre no está en contacto con el área sanitaria, se trata de un trabajador público que equipara una violación con empalamiento con la interrupción legal de una gestación.

Atala también tiene su cuenta de Facebook abierta, pero el contenido de la publicación ya no está disponible. Sin embargo, también se obtuvo la captura de pantalla de su posteo.

Desde Godoy Cruz informaron que sí trabaja actualmente en el municipio pero aseguraron no estar al tanto de la situación.