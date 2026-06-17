Un emblemático edificio argentino inspirado en Londres esconde mensajes ocultos en su diseño

Construida en el año 1916 es un edificio que fue testigo del desarrollo urbano y las migraciones que le dieron a Retiro un protagonismo especial dentro de Buenos Aires. Pese a que se clausuró y en 2001 reabrió, sus 60 metros de altura acumula más de un siglo de historias y sobre todo de leyendas urbanas.

Torre de los Ingleses: el emblemático edificio argentino que está rodeado de leyendas

_torre monumental (2) Esta torre fue construída entre 1910 y 1916 por la empresa Hopkins y Gardom sobre un proyecto del arquitecto británico sir Ambrose McDonald Poynter. Foto Arcon de Buenos Aires

La Torre Monumental situada junto a la calle San Martín y avenida del Libertador, fue construida por residentes británicos para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo. Luego de la guerra de Malvinas en 1982, se rebautizó bajo el nombre "Torre Monumental".