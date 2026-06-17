Un emblemático edificio argentino inspirado en Londres esconde mensajes ocultos en su diseño

Ubicada en la Plaza Fuerza Aérea Argentina en el barrio porteño de Retiro, La Torre de los Ingleses, llamada oficialmente Torre Monumental además de tener una ubicación estratégica y ser conocido por ser uno de los monumentos más accesibles de Buenos Aires, es protagonista de un mito muy relacionado con un país extranjero.
Construida en el año 1916 es un edificio que fue testigo del desarrollo urbano y las migraciones que le dieron a Retiro un protagonismo especial dentro de Buenos Aires. Pese a que se clausuró y en 2001 reabrió, sus 60 metros de altura acumula más de un siglo de historias y sobre todo de leyendas urbanas.
Torre de los Ingleses: el emblemático edificio argentino que está rodeado de leyendas
La Torre Monumental situada junto a la calle San Martín y avenida del Libertador, fue construida por residentes británicos para conmemorar el centenario de la Revolución de Mayo. Luego de la guerra de Malvinas en 1982, se rebautizó bajo el nombre "Torre Monumental".
Sin embargo, más allá de tener curiosidades muy particulares en su diseño, el edificio está rodeado de mitos y leyendas. Primero se cree que la torre esconde símbolos secretos vinculados con sociedades masónicas y mensajes ocultos en su diseño.
La construcción estuvo diseñada bajo las manos del arquitecto británico Ambrose Macdonald Poynter y sus ideas plasmadas respecto a los escudos, figuras decorativas y elementos geográficos alimentaron especulaciones sobre códigos secretos vinculados con la masonería británica.
Además, gran parte de los materiales del edificio fueron traídos desde Inglaterra, tal como el reloj y sus mecanismos revolucionarios que con el paso de los años, las creencias aseguraban la presencia de pasadizos, cámaras ocultas y mensajes cifrados.
Características de la Torre Monumental en Buenos Aires
- Tiene más de 60 metros de altura.
- Tiene un reloj de cuatro cuadrantes inspirado en el sistema utilizado por el Big Ben de Londres.
- Cada 15 minutos sus campanas reproducen la tradicional melodía Westminster.
- En su cima hay un mirador que te permite ver todo el barrio con vista panorámica.
- Tiene 5 campanas de bronce de 7 toneladas de peso.
- La fachada de la Torre, posee los escudos de la República Argentina y el Reino Unido.