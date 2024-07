Un dermatólogo reveló qué pasa si las canas son arrancadas con una pinza de depilar

Por suerte, hay muchos métodos para ocultar las canas. Las mujeres o hombres que nos gusta llevarlas consigo, tienen como ocultarlas con tinturas de todo tipo.

En referencia al dicho popular que sostiene que las canas se multiplican si son arrancadas, un dermatólogo explicó todo sobre las canas.

canas5.jpg

Revelaron qué pasa con arrancarse las canas con una pinza de depilar

A modo de recomendación, el dermatólogo Simón Scarano, de Buenos Aires, explicó: “Antes de que alguien se ponga nervioso, hay que decir que las canas no se multiplican si se arrancan. Si uno quiere sacarle las canas porque no les gustan, pueden hacerlo, pero tienen que saber que no es la solución”.

Además, el Diplomado en Estética y Reparadora, y Diplomado en Psoriasis, agregó: “La única solución al día de hoy, son las tinturas. Si quieren prevenir la aparición de canas, lo que se puede hacer es usa antioxidante en el cuero cabelludo. Se puede aplicar un serum de vitamina C o un serum de niacinamida. Al disminuir el estrés oxidativo, disminuyen las chances de canas a futuro”.