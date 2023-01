Un bar del centro recreó una de las "Puertas del Infierno" del escritor mendocino Martín Rumbo

puerta infierno 2.jpg El mural fue una iniciativa de los dueños de Vía Venetto, y su autor es el dibujante de la marca local Gordon Kids. Axel Lloret

Una de estas puertas (puntualmente la número dos) se encuentra en el baño de hombres del tradicional café Vía Veneto, ubicado en calle Amigorena, en pleno centro mendocino.

Las otras seis, también están en otros puntos céntricos, pero la diferencia es que en este bar los dueños se prendieron en la historia y recrearon la entrada al infierno, o la salida de los demonios -depende de cómo el lector quiera interpretarlo- con una pintura de los mendocinos dueños de Gordon Kids.

Diario UNO dialogó con Paolo Conte, uno de los dueños del bar, quien contó cómo fue que surgió la idea de concretar el mural.

Una entrada señalizada al infierno

Paolo Conte se mostró sorpendido: cuando decidió pintar la puerta del baño de hombres por la que cada noche a las 3 de la mañana, los demonios salen a complicar las cosas en la Ciudad. No se imaginó la repercusión que tendría la idea. Pero está satisfecho con ella, y con la alegría que le causó al autor del libro.

"Lo hablamos con Martín y le encantó que tuviéramos esta iniciativa", explicó Paolo.

Paolo Conte dueño de Vía Venetto.jpg Paolo Conte, uno de los dueños de Vía Veneto. Conoció a Martín Rumbo, el autor del libro y se hicieron amigos. Cuando comenzó a recibir las visitas de estudiantes del secundario, decidió pintar el mural, para indicarles a los chicos donde quedaba la segunda puerta del infierno Axel Lloret

►TE PUEDE INTERESAR: Adrián Blejman: el mendocino creador de entretenimientos y autor del libro Laboratorio de Juegos

El dueño del local contó, además, que la idea surgió por la cantidad de estudiantes que llegaban al café mencionando que querían conocer la segunda puerta del averno, que se sitúa junto a uno de los mingitorios del baño.

Empezaron a venir grupos de entre 50 y 60 estudiantes del secundario, acompañados por profesoras de literatura y geografía, a pedirnos ver la puerta del infierno. No lo podíamos creer. Por eso decidimos pintarla Empezaron a venir grupos de entre 50 y 60 estudiantes del secundario, acompañados por profesoras de literatura y geografía, a pedirnos ver la puerta del infierno. No lo podíamos creer. Por eso decidimos pintarla

Hay que decir que en el bar en cuestión, se crea un ambiente muy especial. Está plagados de murales, cuadros de equipos de fútbol, banderines, camisetas e historias -la de Martín Rumbo no es la única curiosidad que guarda- Por esto, la idea de la puerta del infierno no desentona en lo más mínimo con el espíritu místico del café.

La entrada al infierno tuvo tanto éxito, que Paolo Conte le solicitó al muralista de Gordon Kids que realice otra pintura. Para esto se ha dispuesto que en la pared que queda junto al baño, aparezca una "previa" de la entrada. Quizás una advertencia de lo que puede suceder si se decide utilizar los sanitarios.

Las siete puertas del infierno de Martín Rumbo

Diario UNO contactó al autor de este y de los demás cuentos que componen el libro "Mendoza Tiembla" quien relató cómo surgió la idea de escribirlo.

Martín Rumbo ok.jpg El escritor mendocino Martín Rumbo, autor del libro "Mendoza Tiembla" donde figura el cuento de las Siete Puertas del Infierno, ubicadas en el centro de la Ciudad. Internet

Rumbo explicó que escribió ese libro de relatos de terror pensando en lectores adultos y que nunca se imaginó que iba a tener tanta repercusión en adolescentes. Pero así fue.

Un día me contactó una profesora de literatura para decirme que sus alumnos habían leído y trabajado el cuento de las siete puertas del infierno y querían conocerme. Le dije que sí y fui sin saber lo que me iba a encontrar Un día me contactó una profesora de literatura para decirme que sus alumnos habían leído y trabajado el cuento de las siete puertas del infierno y querían conocerme. Le dije que sí y fui sin saber lo que me iba a encontrar

Lo que se encontró el escritor fue a un centenar de alumnos y alumnas entusiasmadísimos con la historia, que hasta le habían hecho una torta para recibirlo.

Todos querían que les escribiera dedicatorias, hablé mucho con ellos Todos querían que les escribiera dedicatorias, hablé mucho con ellos

►TE PUEDE INTERESAR: La cúpula del Pasaje San Martín, el primer "muro de Facebook" de Mendoza

Esta actividad comenzó a volverse parte de su vida cotidiana. "Tuve que parar de recorrer escuelas, porque ya casi era un trabajo extra. Iba todos los días y me quitaba tiempo de mi actividad laboral". Rumbo es dueño, junto a un socio, de una agencia de marketing digital.

La primera edición del libro fue en el 2016, la hizo Rumbo por su cuenta en una editorial de Buenos Aires. Sin embargo, cuando se lanzó la editorial local "Ediciones del Retortuño" -que gestiona el escritor y periodista cultural mendocino, Alejandro Frías- Le pidieron a Rumbo editar nuevamente Mendoza Tiembla, y este aceptó la propuesta.

puerta del infierno 3.jpg Esta es la segunda de las siete puertas por las que ingresan los demonios al centro de Mendoza. Habrá que leer el libro para saber en dónde se encuentran las seis restantes. Axel Lloret

"Por ahora no creo que vaya a salir una nueva edición, me entusiasma la idea de sacar la segunda parte o quizás otro libro", contó el escritor.

Sin embargo, las siete puertas del infierno están ahí, en iglesias, galerías olvidadas, bares y cines abandonados. Hay que recorrerlas y esperar a que se sienta el chirrido de las bisagras a las 3 de la mañana. Lo que suceda después, corre por cuenta de la imaginación de los lectores. O no.