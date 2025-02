Un adolescente de 15 años encontró un millón de pesos y se los devolvió a una jubilada que los perdió

El chico contó lo que sucedió como una situación completamente normal: no pensó en quedarse con el dinero, aunque confesó que jamás había visto tantos billetes juntos. Se dio cuenta de que su acción era digna de destacar cuando comenzaron a llamarlo desde muchos medios y su popularidad creció en el barrio: "Todos me saludan y me felicitan", contó el adolescente a Diario UNO.

Genaro Cueito chico que encontró un millón de pesos y los devolvió 1.jpg Genaro es un adolescente común, que va a tercer año de la secundaria y juega al fútbol. Dice que está muy agradecido con sus padres y los ayuda en lo que puede. Foto: Gentileza

Dónde encontró el chico el dinero y cómo lo devolvió

Días atrás, cerca del mediodía, Genaro iba por el carril San Pedro hacia la escuela Eduardo Galeano, a la que asiste en Palmira. En el camino, algo le llamó la atención. Se encontró un bolso de color rosa, que había quedado abandonado en la parada del micro. Se acercó para ver cuál era su contenido y quedó sorprendido y asustado: el bolso, además de tener papeles, tenía mucho dinero: varios fajos de billetes que sumaban un millón de pesos.