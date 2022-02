Un joven encontró medio millón de pesos y los devolvió

Allí, un joven, Henry, caminaba por el centro de la ciudad cuando vio una mochila tirada en el suelo: "La agarré y dos personas dijeron que era suya. Yo no sabía quien era el dueño, pero ellos no lo eran porque apenas le dije que conocía la persona que había perdido la mochila se fueron. Hay gente que se quiere apropiar de lo que no le corresponde", manifestó el joven en declaraciones a medios de la ciudad,