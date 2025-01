Un 45% más de argentinos cruzó a Chile los primeros 14 días del año en comparación con 2024

Playa Viña del Mar.jpg Las playas de Chile vuelven a estar copadas por familias mendocinas este verano 2025. Foto: Archivo

A diferencia de otros tiempos, la particularidad que notan los prestadores turísticos del país trasandino es que la estadía se acortó este verano, ya que no supera los 7 o 10 días cuando antes la mayoría de los visitantes se quedaba dos semanas o más en las playas chilenas.

Principalmente es el tipo de cambio el principal factor que beneficia la ola de visitantes en Chile, aunque Mendoza se caracteriza por elegir el país vecino entre los primeros destinos para vacacionar. Este verano, como ha ocurrido en otras temporadas favorables desde lo económico, los mendocinos aprovechan para disfrutar el mar y hacer compras.

En las playas de Chile vuelven a reinar los mendocinos

Hace un año que la estadística no cambia: 4 de cada 10 turistas extranjeros que llegan a Chile son argentinos. Pese a ello, las complicaciones para cruzar por el Paso Cristo Redentor en Mendoza son una constante.

Y los prestadores turísticos chilenos reclaman a su país una política de frontera que les permita agilizar los trámites en la aduana para no desalentar a los mendocinos a visitarlos.

En diálogo con el medio Bío Bío chileno, hace unos días el presidente de la Fedetur (Federación de Empresas de Turismo de Chile), Jaime Guazzini, lamentó: "Aún no somos un país turístico, en términos de decisiones políticas, que realmente el turismo sea un eje estratégico, una prioridad, de manera de prever, planificar, todo este tipo de situaciones", en referencia al colapso que se está dando en las casas de cambio, además de los pasos fronterizos terrestres y el aeropuerto.

Paso a Chile demoras en la aduana chilena.jpeg En promedio, en las dos primeras semanas del año unas 9.000 personas cruzan a diario a Chile por Los Libertadores. Foto: Archivo

En este contexto, la presidenta de Hovi Corporación de Turismo de Viña del Mar, María Teresa Solís, se mostró más optimista en contacto con Diario UNO.

"Ha sido un verano especialmente bueno para la ciudad de Viña del Mar, considerando la cantidad de turistas argentinos, y particularmente mendocinos, que han llegado a la comuna", manifestó.

Y fue contundente al declarar: "Para los que somos más antiguos en este rubro nos hace recordar mucho cuando los eneros en nuestras playas eran mucho más de argentinos que de chilenos. Y un poco así se está viviendo lo que va de este enero".

Cruzan la aduana de Chile más familias que grupos de amigos

Dedicada a la actividad hotelera en Viña del Mar, María Teresa Solís evaluó que en esta primera quincena de enero "se ve mucha familia, más que grupos de amigos, sobre todo en el Quinto Sector de Reñaca que es el preferido por los turistas mendocinos".

Como gerenta general del Gala Hotel en esa concurrida ciudad balnearia de Chile, Solís ejemplificó que este miércoles 15 de enero "de un total de 64 habitaciones tengo 54 ocupadas, de las cuales 27 son de argentinos".

Un punto que marcó la presidenta de Hovi chilena es que, a diferencia de otros años los turistas mendocinos "ahora se están quedando alrededor de una semana, pero de todos modos está bastante bien dentro del promedio".

Filas de autos para cruzar a Chile.jpg Los kilómetros de filas de vehículos en el paso a Chile son postales de todos los días.

Y dijo que los visitantes "están gastando porque la diferencia de costo de vida en Chile es mucho más bajo que en Argentina, por lo tanto pueden comprar y pasear y divertirse sin mayores complicaciones a precios normales". Aseguró que "no hay regateo ni nada por el estilo" porque "no hace falta".

El turista en Chile descansa en las playas y hace compras

Además de vacacionar en las playas chilenas, los turistas mendocinos aprovechan para comprar principalmente ropa, calzado y tecnología.

"Obviamente el turismo de compras también se destaca en los centros comerciales de la comuna de Viña", confirmó Solís acerca de la conveniencia por traer productos de Chile a Mendoza donde los costos en muchos casos son significativamente más altos.

No obstante, por lo menos en esta época de receso han disminuido un poco los tours de compras que durante casi todo el 2024 coparon la aduana chilena.

que se puede pasar de chile a argentina, tour de compras.webp El shopping de Viña del Mar también se ve favorecido por los turistas mendocinos en Chile. Foto: Archivo

De acuerdo a los estudios estadísticos que realiza la Subsecretaría de Turismo de Chile, después del transporte aéreo, el Paso Internacional Cristo Redentor ubicado en nuestra provincia, es el lugar de ingreso terrestre más importante para los turistas que viajan a Chile.

Y los argentinos somos los turistas principales que recibió el país trasandino en 2024, cuando vio incrementar su actividad turística en un 40% respecto al año anterior.

Más control policial por los robos en las playas de Chile

La inseguridad se ha vuelto una problemática reciente para los turistas extranjeros que visitan Chile, algo que en otras temporadas de verano no pasaba. Las redes reflejan casi a diario los robos o daños materiales en vehículos con patentes argentinas que se dan en lo que va del año.

Los mendocinos no están exentos a ello, y las medidas de protección que aplican los prestadores turísticos -tanto en la región de Valparaíso como en La Serena- pasan por el cuidado personal.

La Serena.jpg Las playas de La Serena, al norte de Chile, también son destino elegido por los turistas mendocinos. Foto: Archivo

"En los hoteles tratamos de advertirles que cuiden sus pertenencias y brindarles recomendaciones de autocuidado; no sé si se están haciendo operativos policiales para evitar robos a los turistas, pero lo importante es estar muy atentos, no dejar objetos de valor y menos a la vista en los autos o no usar el celular en la calle", sostuvo María Teresa Solís, en representación a los hoteleros de Viña del Mar.

De igual forma, la chilena remarcó que "sí hay más contingentes de carabineros y seguridad municipal en las calles, eso sí lo estamos viendo a diferencia de otros veranos".