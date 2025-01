Periodista mendocina que cruzó a Chile criticó con dureza la atención en la aduana

Embed

"Las sensaciones son encontradas porque los mendocinos elegimos siempre venir a Chile, por su cercanía, porque nos gusta su gastronomía y este año más aún nos conviene vacacionar en Chile porque Argentina está muy cara", manifestó la conductora del programa televisivo "Wines" que se ve todos los domingos a las 12 por El Siete.

Y reflexionó: "Pero cuando te pasás 10 horas tirada en una ruta y ves la desidia, la falta de interés en la aduana chilena por recibirte, te provoca mucha bronca y un deseo grande de no volver".

Embed

Sólo 3 cabinas de aduana de Chile funcionando

Además, durante la espera la mendocina Claudia Farina se dirigió caminando a la vera de la ruta 7 hasta el edificio de Los Libertadores "para que alguna autoridad me explique el motivo de semejante demora".

Destacó que "la infraestructura que tiene Chile para su aduana es espectacular, pero sin embargo me encontré con que no había ninguna cabina abierta y dos naves del complejo estaban cerradas, no había nadie". Esto ocurría mientras el reloj marcaba las 3 de la tarde y ella ya llevaba un viaje de casi unas 5 horas.

Claudia Farina periodista.jpeg Claudia Farina es periodista mendocina especializada en vinos. Criticó la atención en la aduana de Chile y las demoras para cruzar. Foto: Gentileza Claudia Farina

Además, Farina reveló que "nunca encontré al coordinador para que me diga algo" y que "en la única nave que estaba abierta sólo había 3 cabinas atendiendo y los baños eran un asco; nunca vi una situación así", dijo quien también se encargó de filmar la suciedad en los alrededores del complejo fronterizo por el que a diario transitan este verano miles de pasajeros argentinos -y sobre todo, mendocinos-.

Embed

Cuestionó el interés de Chile por recibir turistas mendocinos

"Como turista argentina me preguntó para que (Chile) va a promocionar las playas a Mendoza si llegás a la aduana y no hay quién te atienda", cuestionó Claudia Farina en uno de sus videos que difundió a través de sus redes.

Y argumentó: "Estás 10, 12 o hasta 24 horas tirada en una ruta sin que nadie te de una respuesta. ¿Así atienden a los turistas? ¿Les interesa que los turistas argentinos vengamos?".

Aduana chilena vacía mientras había filas de autos esperando cruzar.jpeg La aduana chilena lucía casi vacía y sin atención la noche del lunes mientras, según Farina, había una larga fila de turistas esperando para hacer sus trámites. Foto: Gentileza Claudia Farina

En otro video, la periodista mostró las cabinas de atención vacías mientras un grupo de empleados de la aduana chilena estaban reunidos afuera del complejo. "Este es el motivo por el cual no tenés que volver a Chile", dice mientras filma a unos 5 operarios de frontera charlando.

Demoras en el paso a Chile para llegar a la aduana chilena.jpeg Las filas de vehículos para cruzar a Chile son una constante cada verano. Este enero hay demoras de hasta 12 horas en la aduana. Foto: Gentileza Claudia Farina

Como turista y ante este panorama debemos ser más inteligentes a la hora de decidir adónde nos vamos de vacaciones.

Primer stop en Uspallata antes de llegar a la aduana de Chile

En otro pasaje, la periodista Claudia Farina criticó también las 3 horas de espera que tuvo que hacer en el primer parador que dispusieron las autoridades locales para ordenar el alto tránsito en alta montaña. "Casualmente el parador está ubicado en la estación de servicios y entonces la gente qué hace: consume", dijo para rematar: "Qué buen negocio".

Demoras en el paso a Chile filas de autos para llegar a la aduana chilena.jpeg La periodista Claudia Farina demoró el lunes más de 12 horas para llegar desde Mendoza a Santiago de Chile. Foto: Gentileza Claudia Farina

Luego, comentó que al llegar al túnel internacional mediante el retén que organizan en Uspallata "la fila es de 6 kilómetros para llegar a la aduana". Y sospechó que ese stop que obligan a hacer a los conductores en la YPF nueva de Uspallata, donde la Municipalidad de Las Heras está a cargo, es "para que la gente consuma".