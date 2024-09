Ulpiano Suarez decidió unificar los colores de toldos y sombrillas de bares y restaurantes en Ciudad

HINCHAS DE COLO COLO EN MENDOZA-TURISMO EN MENDOZA-PARTIDO GODOY CRUZ-PEATONAL.jfif La nueva ordenanza municipal establece cómo debe ser la disposición de mesas y sillas de los comercios en las veredas de la Ciudad. Foto: Cristian Lozano /Diario UNO

Medidas para afrontar el cambio climático

A través de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Urbano del municipio, el intendente Suarez buscó reformular la normativa vigente, considerando el gran crecimiento de la actividad gastronómica y con ello la ocupación del espacio público con mesas y sillas, decks y corralitos sobre las veredas públicas.

También se propuso diseñar estrategias de armonización del paisaje, esto es por ejemplo estimular la utilización de colores claros para toldos que unifique la imagen citadina pero a su vez propicie una mejor climatización en los tórridos veranos que se esperan. Son parte de las decisiones a las que obliga el cambio climático y que contribuyen a que el calor no se quede en el casco urbano durante los meses de calor.

Asimismo, se detalla el modo y tipo de luminarias que podrán instalar los comerciantes de ahora en más, siempre refiriéndose al exterior del local que comprende la vereda, o sea, el espacio público al aire libre.

Ulpiano Suarez dará hasta $500.000 a comercios que deban adecuarse

"El sector gastronómico está en crecimiento constante y por eso requiere de ciertos lineamientos para asegurar un buen uso del espacio público", argumentó Sebastián Fermani, secretario de Ambiente y Desarrollo Humano de la Capital.

Y afirmó que la nueva ordenanza municipal "busca justamente que ese acceso al espacio público sea para todos, y garantizar las condiciones de seguridad no solamente para quienes están transitando el espacio público sino también para quienes consumen al aire libre en bares, cafés o restaurantes de la Ciudad, condiciones que le permitan, por ejemplo, en caso de un incendio, que los bomberos puedan acceder fácilmente".

Este plan de reordenamiento de la infraestructura urbana de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza contempla créditos fiscales de hasta $500.000 para los comerciantes que deban adecuar sus locales a esta normativa, además del asesoramiento técnico. Los locales que se encuentren en infracción a esta normativa vigente tendrán un plazo hasta diciembre para presentar su plan de adecuación. Luego tendrán un año para ejecutar sus obras y adaptar sus comercios a esta reglamentación.

ulpiano-suarez.png Ulpiano Suarez otorgará beneficios con créditos fiscales de hasta $500.000 para que los comerciantes se adecúen a esta nueva reglamentación del uso de mesas y sillas en las veredas.

De acuerdo al ancho de las veredas es la franja lineal que se establece para el uso de colocación de mesas y sillas, así como mobiliario tipo macetas o elementos decorativos. Las veredas de hasta 5 metros deberán dejar 2 como mínimo para la circulación peatonal; las que van de 5 a 7 metros tendrán que contemplar 2,50 metros libres para el peatón; y las veredas de más de 7 metros pueden dejar libre 3 metros para transitar. Y entre las sillas tiene que haber un espacio mínimo de 0.50 centímetros, además de no utilizar por lo menos 0.60 centímetros perimetrales al local para dar lugar a la franja de circulación.

En cuanto a locales que utilizan calzadas en paradas de micros, estaciones automáticas de retiro de bicicletas o cualquier otro equipamiento de acceso público, deberán respetar un retiro mínimo de un metro.

Bares y restaurantes Aristides.jpg La Arístides, un clásico de Mendoza. Foto: Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Comercios con toldos de colores claros y corralitos móviles

Otro aspecto que se destaca en el anexo de la ordenanza es el tipo y hasta color de los toldos que se utilizan en los bares y restaurantes del centro mendocino.

La reglamentación dice que a partir de ahora los comercios deberán contemplar colores claros para sus toldos o sombrillas y para la delimitación del espacio de ubicación de mesas y sillas, con el fin de evitar una mayor liberación de temperatura en vistas a veranos cada vez más calientes que se pronostican. Esto es el uso de color blanco o beige para sus telas o lonas. "Aparte le damos una homogeneización al paisaje urbano", aportó Sebastián Fermani.

Para los corralitos o cercos perimetrales se establece también usar estructuras móviles y también de determinados colores. Entonces, los canteros o macetas de hierro, PVC o cualquier material resistente a la intemperie que se disponen en la vereda, así como barandas, deberán ser de color negro, gris, blanco o beige, según dispone la ordenanza. Y exige para las macetas o canteros "contener especies arbustivas naturales perennes" y no superar 1.20 metros de altura por un metro de ancho.

Los restoranes y bares no escapan de la crisis económica del país. En la Ciudad de Mendoza hay 1221 bares, cafés y restaurantes que deberán adecuarse a la nueva reglamentación en el uso de sus veredas.

Otro punto que especifica la normativa tiene que ver con la colocación de estructuras para recubrir acequias, como son los decks, en locales comerciales asociados al uso gastronómico. Los decks deberán ser desmontables y respetar las medidas establecidas en el Código Urbano y Edificación para rejillas de acceso a la limpieza de acequias.

Estas estructuras puestas sobre las acequias, aclara la ordenanza, "no deberán producir diferencias de nivel respecto de la vereda", y advierte también que "queda prohibido montar estructuras sobre la vereda".

La luminaria de bares y restaurantes también está regulada

Otra nueva disposición municipal tiene que ver con las luminarias de bares y restaurantes en sus veredas. La potencia de la lámpara no podrá superar los 7W (en forma individual) y su funcionamiento no podrá ser titilante o tipo flash, ni se permitirá lámpara de color, "solo podrá utilizar 3000°K (luz cálida) de temperatura de color en las lámparas", destaca el anexo.

Y establece que las guirnaldas de luces deberán ubicarse a una altura mínima de 3 metros en las zonas de circulación obligatoria y de 2.10 metros en la zona habilitada para ocupación de mesas y sillas. No se permitirá la instalación de artefactos que emitan luminosidad hacia arriba, debiendo siempre alumbrar hacia el sector de mesas y sillas.

En cuanto al paseo Alameda y calle Remedios de Escalada en vereda Este, desde Córdoba hasta Ayacucho, zona del Distrito Fundacional que está desarrollando esta gestión de Ulpiano Suarez, el municipio autorizará el sector para mesas y sillas de acuerdo a cada local gastronómico, café o bar en particular. También hay un apartado con la reglamentación especial de la colocación de mesas y sillas en el paseo Peatonal Sarmiento.

Paseo Alameda portada.jpg Para los bares y restaurantes de la Alameda, así como los puestos de flores, el municipio evaluará cada caso en particular.

"Le estamos dando atención a toda la ciudad, no es que hacemos foco en algún sector en particular, pero sí vemos ejes comerciales como la avenida Sarmiento, la Juan B. Justo, la Arístides, que son tradicionales, que hay situaciones que cumplen y otras situaciones que no cumplen", reconoció el secretario de Ambiente y Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mendoza.

Y remarcó que "un buen ordenamiento de la actividad tiene la posibilidad de ayudar en su crecimiento económico, porque posibilita un orden y eso conlleva a una mejor experiencia para el mendocino y para el turista; en definitiva, esto viene a sumar para el desarrollo del sector gastronómico".

