Tupungato apuesta al astroturismo y senderismo en Carnaval para potenciar el turismo

En el marco del fin de semana largo de Carnaval, la Municipalidad de Tupungato invita a turistas y residentes a disfrutar de dos propuestas turísticas nocturnas que habían sido reprogramadas por razones climáticas: Senderismo de Luna Nueva y Astroturismo, dichas actividades que se realizarán este domingo 15 de febrero en Los Cerrillos que trazan la Ruta Provincial 86.
Las experiencias son gratuitas, están dirigidas a personas mayores de 14 años y requieren inscripción previa, ya que cuentan con cupos limitados y cobertura de seguros para los participantes.
“Este fin de semana largo por los carnavales venimos con un combo de actividades públicas y privadas. Desde el Municipio ofrecemos senderismo y astroturismo, una propuesta que viene haciendo pie fuerte en los amantes del cielo nocturno, y que se había postergado por el clima”, explicó el Director de Desarrollo Económico y Turismo, Gastón Livellara.
Senderismo de Luna Nueva y Astroturismo en un entorno único
Ambas actividades tendrán como punto de encuentro el Cristo Rey, desde donde se organizará la dinámica de las propuestas.
El Senderismo convoca a los participantes a las 18.30 y se realizará por el camino habitual del Vía Crucis, permitiendo recorrer los senderos de Los Cerrillos, apreciar la flora y fauna del lugar y disfrutar de vistas panorámicas del paisaje nocturno.
Por su parte, el Astroturismo se desarrollará a los pies del Cristo Rey, con observaciones astronómicas y una experiencia de contemplación del cielo, favorecida por las condiciones naturales del departamento.
“Nos toca Tupungato con una luna nueva que va a resaltar nuestros paisajes y nos va a permitir disfrutar de la noche junto al Cristo, en un entorno natural privilegiado”, destacó Livellara.
Las actividades comenzarán a partir de las 18.30h, y se recomienda asistir con abrigo. Quienes lo deseen pueden llevar reposeras, mantas y mate.
Info e inscripciones
Hasta el sábado 14 de febrero de 9 a 18h; e inclusive el domingo 15, hasta las 13h se pueden anotar en el Informador Turístico (Av. Belgrano 1060) o mediante WhatsApp al 2622 520788.
“Les pedimos que se inscriban con anticipación porque se anotan muchos participantes y necesitamos tener la información previa por cuestiones organizativas y de seguridad”, remarcó el Director.
Agenda turística de Carnaval
Quienes visiten el departamento podrán consultar la oferta de alojamientos, gastronomía y actividades en la página web municipal: www.tupungato.gov.ar o acercarse al Informador Turístico, ubicado en el Hotel Turismo Tupungato, Avenida Belgrano 1060.
“Estamos muy contentos y con mucha expectativa, porque ya estamos recibiendo visitantes y Tupungato, en este tiempo de celebración, tiene muchas bondades para ofrecer”, concluyó Livellara.