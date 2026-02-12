Tupungato apuesta al astroturismo y senderismo en Carnaval para potenciar el turismo

Senderismo de Luna Nueva y Astroturismo en un entorno único

Ambas actividades tendrán como punto de encuentro el Cristo Rey, desde donde se organizará la dinámica de las propuestas.

El Senderismo convoca a los participantes a las 18.30 y se realizará por el camino habitual del Vía Crucis, permitiendo recorrer los senderos de Los Cerrillos, apreciar la flora y fauna del lugar y disfrutar de vistas panorámicas del paisaje nocturno.

Por su parte, el Astroturismo se desarrollará a los pies del Cristo Rey, con observaciones astronómicas y una experiencia de contemplación del cielo, favorecida por las condiciones naturales del departamento.

“Nos toca Tupungato con una luna nueva que va a resaltar nuestros paisajes y nos va a permitir disfrutar de la noche junto al Cristo, en un entorno natural privilegiado”, destacó Livellara.

Las actividades comenzarán a partir de las 18.30h, y se recomienda asistir con abrigo. Quienes lo deseen pueden llevar reposeras, mantas y mate.

Info e inscripciones

Hasta el sábado 14 de febrero de 9 a 18h; e inclusive el domingo 15, hasta las 13h se pueden anotar en el Informador Turístico (Av. Belgrano 1060) o mediante WhatsApp al 2622 520788.

“Les pedimos que se inscriban con anticipación porque se anotan muchos participantes y necesitamos tener la información previa por cuestiones organizativas y de seguridad”, remarcó el Director.

Agenda turística de Carnaval

Quienes visiten el departamento podrán consultar la oferta de alojamientos, gastronomía y actividades en la página web municipal: www.tupungato.gov.ar o acercarse al Informador Turístico, ubicado en el Hotel Turismo Tupungato, Avenida Belgrano 1060.

“Estamos muy contentos y con mucha expectativa, porque ya estamos recibiendo visitantes y Tupungato, en este tiempo de celebración, tiene muchas bondades para ofrecer”, concluyó Livellara.