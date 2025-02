¿Tu pareja te está siendo infiel estas son las pruebas que puedes encontrar en su WhatsApp (1).jpg

2. La pantalla de WhatsApp está siempre bloqueada o en silencio

Otro indicio común es el uso frecuente de la función de bloqueo de pantalla, pero no necesariamente porque tengan algo que esconder; más bien es una forma de evitar que te asomes sin querer a su conversación. Si tu pareja pone su teléfono en modo "no molestar" o "silencio" constantemente, sobre todo cuando antes no lo hacía, puede ser un intento de evitar que veas mensajes sospechosos.

4. Desaparecen mensajes importantes

WhatsApp permite borrar mensajes enviados, y si notas que algunas conversaciones desaparecen sin explicación, este podría ser otro indicio. Si antes las conversaciones se quedaban guardadas, pero ahora tu pareja constantemente elimina chats, es posible que esté tratando de esconder algo.

5. El "modo oculto" en WhatsApp

Existen aplicaciones de terceros y trucos que permiten ocultar ciertas conversaciones dentro de la app, como archivar chats o crear bloqueos adicionales para acceder a los mensajes. Si descubres que tu pareja está archivando conversaciones de forma constante o creando "filtros" para ocultar a ciertos contactos, es probable que esté intentando mantener una relación oculta.

6. Nuevos contactos y actividad fuera de lugar

Si notas que en su lista de contactos aparecen nombres desconocidos o se añaden nuevos números constantemente, podría ser una señal de que algo está sucediendo. Las nuevas notificaciones frecuentes de personas con las que tu pareja nunca antes conversaba pueden generar sospechas. También es importante prestar atención a los horarios en los que se conectan. Si tu pareja empieza a enviar o recibir mensajes en horarios inusuales o por la noche, esto podría ser una pista de que está en contacto con alguien más.

7. Cambios en la actividad en línea

WhatsApp muestra el "último visto" y la información de estado de una persona. Si tu pareja antes no tenía problema en compartir este tipo de información, pero de repente cambia sus configuraciones para ocultarlo o limita la visibilidad de su actividad en línea, podría ser un intento de evitar que tú te des cuenta de su comportamiento.

8. Demasiados mensajes sin contexto claro

Si notas que tu pareja recibe mensajes de texto frecuentes, pero de personas que no tienen una relación clara contigo, o peor aún, mensajes demasiado triviales, puede ser una forma de hacerte creer que es alguien irrelevante. A veces las conversaciones aparentemente inocentes son la máscara perfecta para algo más.

9. Incomodidad al compartir su WhatsApp

Si antes compartían sus conversaciones de WhatsApp sin problema, pero ahora evitan hacerlo o incluso se muestran incómodos cuando tienes que usar su teléfono por alguna razón, esto puede ser una señal de que algo está oculto. La transparencia en la relación suele ser un buen indicador de confianza; si esta se ve comprometida, hay razones para sospechar.