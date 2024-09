Tu pareja no quiere vivir contigo, qué significa según la psicología

En los últimos años, ha crecido el número de parejas que eligen vivir en hogares separados, un fenómeno conocido como LAT (Living Apart Together). Este tipo de relación puede afectar a personas de diversos estados civiles y con distintas características sociodemográficas y actitudinales. Las parejas LAT se consideran a sí mismas como parejas en todo sentido, pero deciden no vivir en el mismo domicilio, lo cual puede depender de múltiples factores, desde cuestiones prácticas hasta decisiones profundamente personales.

