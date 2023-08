Trucos de viajes: 4 tips para encontrar vuelos baratos

►TE PUEDE INTERESAR:Previaje 5: cuándo es, cuánto reintegra y cuáles son los requisitos

Trucos de viajes: el mejor día y horario para comprar

Uno de los hechos más conocidos por los viajeros frecuentes es que las aerolíneas responden al circuito de oferta-demanda. Esto significa que, mientras más personas estén en un sitio web a la misma vez buscando vuelos, el precio aumenta.

Para evitar esta tendencia, existe un truco que enseña los mejores horarios para comprar vuelos: estos suelen ser de madrugada, entre las 00 y las 5 am, aproximadamente. En cuanto al día, conviene evitar comprar los fines de semana y preferir el martes o miércoles.

valija.jpg Los trucos para preparar viajes son esenciales para conseguir precios baratos.

Tip secreto para comprar vuelos muy baratos

Actualmente, las aerolíneas low-cost operan en la mayoría de los destinos más visitados del mundo. Siendo así, un gran tip a tener en cuenta para ahorrar es, entonces, elegir las aerolíneas low-cost.

Lo más conveniente es averiguar cuáles operan en tu destino y comprar los vuelos en el sitio web oficial de la empresa que elijas. Aun así, vale tener en cuenta que estas aerolíneas, al ser de bajo costo, tienen condiciones que limitan los servicios a bordo, la cantidad de equipaje, entre otras.

Trucos de viajes: dónde comprar vuelos al mejor precio

Quienes se pasean horas por la web buscando las mejores ofertas, tienen en claro que uno de los mejores lugares para comprar vuelos es el sitio web oficial de la aerolínea. No solo porque sus precios no están recargados por la ganancia de terceros, si no que también es la forma oficial y más segura de comprar un vuelo.

Otra opción para comprar vuelos baratos es sirviéndose de buscadores como Turismo City o Skyscanner. Estos sitios buscan los mejores precios en todo Internet y luego redirigen al usuario a otra página. Sin embargo, en este punto hay que tener cuidado ya que suelen haber precios muy baratos pero la página a la que nos redirige el buscador puede no ser la más segura o tener falencias en su atención al cliente. En este punto, lo recomendable es investigar el nombre de la agencia a la que nos redirige el buscador y conocer su fiabilidad según las opiniones de otros clientes. Si la agencia tiene demasiadas opiniones negativas, lo más seguro sería no comprar en ese sitio para evitar problemas futuros, tales como na cancelación inesperada.

Finalmente, uno de los trucos que pocas personas conocen en la actualidad digital es que las agencias de viaje con oficina física suelen tener muy buenos precios. Esto significa que, en muchas ocasiones, ir a una oficina cercana de alguna agencia de la ciudad puede ser más barato que comprar por internet. En cualquier caso, nada se pierde intentándolo y puede que te lleves una grata sorpresa.