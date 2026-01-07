Trucos para transpirar menos en verano y evitar que la remera se te pegue

sudor Transpirar es un proceso natural y necesario el organismo.

¿Por qué transpiramos más en verano? Cuando suben las temperaturas ambientales, se activa este proceso de termorregulación, la transpiración se evapora de a piel y el calor interno se disipa.

Además, en verano aumentamos las actividades al aire libre, el esfuerzo físico con altas temperaturas genera calor y, por lo tanto, se incrementa la sudoración. Otros factores como la ansiedad, la alimentación y el estrés pueden alterar la transpiración.

Un truco y algunos consejos para disminuir la transpiración en verano

Más que un truco con ingredientes o productos naturales, para disminuir la transpiración durante los meses de verano solo basta con seguir algunas recomendaciones médicas. El sitio Oncosalud, recomienda lo siguiente.

transpirar Utiliza ropa holgada, evita alimentos picantes y depila tus axilas para reducir la transpiración.

La depilación es esencial para disminuir la transpiración . El sudor excesivo puede modificar el pH del cuerpo, favorecer el desarrollo de bacterias y generar mal olor.

. El sudor excesivo puede modificar el pH del cuerpo, favorecer el desarrollo de bacterias y generar mal olor. Utiliza prendas de ropa de algodón y suelta. Este truco de ver a no es bastante útil para evitar la ropa pegada al cuerpo por la transpiración . La ropa ligera permite la circulación del aire.

de ver no es bastante útil para evitar la ropa pegada al cuerpo por la . La ropa ligera permite la circulación del aire. No utilices cremas corporales muy espesas durante el día, o cremas de mala absorción.

Cuida mucho tu alimentación durante el verano. La hidratación es fundamental para evitar los golpes de calor en el verano, de igual forma lo que comemos puede influir en la reacción del cuerpo frete a las altas temperaturas. Los alimentos picantes, muy pesados, grasosos o chatarra peden aumentar la transpiración.

Cómo eliminar el olor a transpiración de la ropa

calor y transpiración Este truco sirve para eliminar las manchas y el olor a transpiración.

Para mantener la ropa libre de olor a transpiración en el verano, puedes recurrir a un pequeño truco de limpieza. Lo principal es ventilar bien la ropa y no guardarla mojada en el armario o la mochila.

Solo debes remojar la ropa en una mezcla de agua, vinagre blanco y bicarbonato de sodio. Deja que los ingredientes actúen por unos minutos y refriega bien, sobre todo las zonas con transpiración.