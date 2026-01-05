Reñaca vs Mar del Plata: cuál es el destino más conveniente para veranear estas vacaciones

100 litros x $1.217 = $121.700

El costo estimado de combustible ida y vuelta varía entre $267.740 y $323.722, aunque depende del consumo del vehículo, la conducción, el estado de la ruta, entre otras variables. Para hacer esta cuenta utilizamos el precio de la nafta común de YPF, que al día de hoy en Mendoza cuesta $1.217 por litro.

A esto hay que sumarle los peajes, que pueden variar dependiendo la provincia y la ruta de viaje elegida. En San Luis los peajes cuestan aproximadamente $1.600, en Córdoba salen $3.000, y en Buenos Aires varían entre $3.000 y $7.000.

Hospedajes en Mar del Plata

Para una familia de cuatro personas que planea hospedarse en Mar del Plata del 19 al 25 de enero, existen diversas alternativas de alojamiento, con opciones y precios variados según el tipo de propiedad, la ubicación y los servicios incluidos. Los precios varían entre USD$370 a USD$1101.

Mendoza a Reñaca en auto

Quienes viajan desde Mendoza hasta Reñaca en auto, tienen un trayecto considerablemente más corto, por lo que tiene un impacto menor en el presupuesto familiar. La distancia es de 398 kilómetros, y se estima un consumo aproximado de 30 a 40 litros de nafta por tramo.

Con un precio de la nafta común de $1.217 por litro, el gasto en combustible sería de entre $36.500 y $48.700 por la ida, y el mismo monto para el regreso. De esta manera, el costo total de combustible ida y vuelta ronda entre $73.000 y $97.500, a lo que deben sumarse los peajes tanto en Argentina como en Chile.

Como en todo viaje por carretera, el monto final puede variar según el consumo del vehículo, el precio del combustible y los costos de peaje, pero sirve como referencia para planificar y administrar mejor el presupuesto disponible.

Hospedajes en Reñaca

En Reñaca, Chile, los mendocinos pueden acceder a diversas alternativas de hospedaje, con opciones y precios variados según la propiedad, la ubicación y los servicios que incluye. Los precios aproximados de un hospedaje para cuatro personas desde el 19 al 25 de enero pueden variar entre USD$741 a USD$1141.