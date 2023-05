Trucos para lograr que los niños coman frutas y verduras

Primero y principal: no obligar

Exigir a los niños que coman verduras o frutas generará el efecto contrario. Por eso, es recomendable acercar estos productos a la mesa de forma amigable.

No se trata de obligarlos a comer algo que no les gusta. Es mejor proponerles ideas, formas de comer frutas y verduras y que ellos mismos elijan el producto que más les guste.

Además, es ideal enseñar el hábito desde pequeños y dar el ejemplo: esto significa que los padres coman frutas y verduras y las disfruten. En el mejor de los casos, los niños querrán disfrutar esas comidas tanto como sus padres.

Consejos: variar y elegir productos de estación

El momento de la compra es clave para conseguir frutas y verduras sabrosas y a buen precio. Esto ayudará a que los chicos coman los productos naturales con mejor sabor y, además, te ahorrará dinero.

Para lograr esto debes elegir las frutas y verduras de estación. Algunas de ellas son:

Primavera-verano : ananá, bananas, frutillas, kiwi, limones, manzanas, naranjas y paltas. Entre las verduras encontramos acelga, apio, alcaucil, arvejas, habas, lechuga, perejil, puerro, remolacha y zapallito.

: ananá, bananas, frutillas, kiwi, limones, manzanas, naranjas y paltas. Entre las verduras encontramos acelga, apio, alcaucil, arvejas, habas, lechuga, perejil, puerro, remolacha y zapallito. Otoño-invierno: bananas, bergamotas, limones, mandarina, manzana, membrillo, naranja, palta y pomelo. Además, aceitunas, acelga, apio, batata, berro, brócoli, cardo, cebolla de verdeo, coliflor, chaucha, hinojo, puerro, rábano, achicoria, remolacha, repollo, repollos de bruselas, zanahoria y zapallo calabaza.

Con todas estas frutas y verduras y otras más, es posible lograr numerosos platos de diversas formas que divertirán a los más chicos. Además, tendrán muchas opciones para elegir y ver cuál prefieren.

Trucos y tips: ir de compras con los niños

Uno de los mejores trucos es ir a la feria o a la verdulería con los niños. Este método es excelente para enseñarles de dónde provienen las frutas y verduras.

Con este sencillo truco los más chicos podrán ver la cantidad de opciones que hay y elegir la que más les llame la atención. Luego en casa pueden preparar juntos un plato para experimentar con estos alimentos.

verduleria.jpg Ir de compras con los chicos es la mejor forma de que ellos elijan sus frutas y verduras preferidas.

Trucos: camuflar las frutas y verduras en comidas favoritas

Si tus niños son un caso particular, el último recurso es camuflar las frutas y verduras en comidas sabrosas, para que los niños no noten su presencia. Desde hamburguesas y tartas, hasta yogurt con frutas y cereales.

Con este tip podrás incorporar una alimentación saludable poco a poco, hasta que los chicos entiendan que las frutas y verduras sí pueden ser deliciosas y son buenas para la salud.

Congelar frutas y verduras: comidas rápidas y sin excusas

Si de las rutina diaria se trata, hay muchas veces en las que no alcanza el tiempo para cocinar. Para eso, y con la excusa de que no hay otra comida, un gran tip es tener siempre congeladas frutas y verduras en recipientes. Con este sencillo método tus hijos no tendrán otra opción que comer lo que hay en casa.

Así también, cuando no haya nada para cocinar, recurrirán al freezer y tendrán que usar las frutas y verduras congeladas.

freezando-comidas1.jpg Trucos caseros. Congelar frutas y verduras es una de las mejores formas de consumir estos productos con regularidad.

Trucos caseros: tener una huerta con los chicos

Ir a la verdulería con los niños es una gran forma de enseñar de dónde provienen las frutas. Sin embargo, no hay nada como que los chicos planten y cosechen sus propias frutas y verduras.

Para comenzar con una huerta se puede empezar con frutas y verduras sencillas como el tomate, la lechuga, la berenjena o el ají.

Este es uno de los mejores método que no solo le enseñará a los chicos de dónde vienen sus alimentos, sino que también los conectará con la naturaleza y podrán consumir productos 100% naturales.