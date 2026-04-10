Truco de psicología para saber si una persona se interesa en vos tan solo mirando sus pies

dos hombres hablando Los pies son la parte del cuerpo a la que nunca le prestamos atención al hablar, por eso reflejan la voluntad verdadera que tienen hacia otras personas.

Psicología: qué dicen los pies de una persona frente a determinada situación

Por ejemplo, vamos a imaginar que entrás a una fiesta porque necesitas hablar con el jefe de la empresa y hay mucha gente. Lo primero que tienes que hacer es buscar el grupo de personas que estén reunidas. Para ello tienes que mirar los pies. Al que más apuntan los pies, es al jefe. La explicación es clara: la gente se va posicionando y sin darse cuenta, el cuerpo marca rangos, actitudes, personalidad.

Cuando del lenguaje corporal se trata, los pies son una de las partes más honestas del cuerpo porque son más difíciles de controlar de manera consciente que el rostro o las manos. Ellos, al igual que las piernas, son los que revelan el verdadero interés de alguien.

En este sentido debes analizar lo siguiente:

pies de hombre y mujer bajo la mesa La posición de los pies presentes en esta imagen refleja a la perfección lo que intentan decir.

Pies apuntando hacia vos: indica interés y disposición a interactuar

apuntando hacia vos: indica interés y disposición a interactuar Un pie hacia vos y otro hacia otro lado: duda o atención dividida

hacia vos y otro hacia otro lado: duda o atención dividida Pies apuntando hacia la salida: deseo de terminar la conversación o irse

Para la psicología este acto es una reacción automática del cuerpo. Cuando alguien se siente cómodo o interesado, orienta su cuerpo, incluidos los pies, hacia el estímulo que le genera atención. Por el contrario, si hay incomodidad o desinterés, el cuerpo empieza a “prepararse para irse”, y eso se refleja en la postura.