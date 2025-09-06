Truco de chef: cómo picar perejil sin usar cuchillo

Normalmente, cortamos el perejil y hierbas afines en la cocina de la misma forma, con un cuchillo y sin ningún truco. Sin embargo, los métodos convencionales a veces son un poco peligrosos, más aún si no tenemos mucha experiencia en la cocina.
Existe un truco de cocina muy simple y seguro, perfecto para picar perejil sin rebanarte los dedos. Para este truco vas a necesitar: un ramo de perejil y unas tijeras.
También puedes picar el perejil con las manos, aunque queda mucho más rústico y desparejo. Lo mejor es realizar el truco de las tijeras y evitar cuchillos filosos.
El perejil es un alimento verde y vegetal que se puede cultivar en casa, en una huerta o comprar directamente fresco en la verdulería. También puedes congelar el perejil picado en pequeños cubos y mantenerlo en el freezer hasta que necesites preparar alguna receta.
El perejil, como muchas hierbas verdes, posee grandes beneficios para la salud. Este alimento es originario de la Antigua Grecia y Roma, donde se utilizaba principalmente con fines medicinales, en rituales y como diurético contra los efectos de las bebidas alcohólicas.
El nombre perejil proviene del griego y significa "apio de piedra", en la actualidad, se utiliza en múltiples recetas saladas, frías o calientes y en algunos jugos verdes. Dentro de sus principales beneficios destacan los siguientes: