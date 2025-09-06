Truco de chef: cómo picar perejil sin usar cuchillo

Es importante destacar, antes de comenzar con el truco, que el perejil siempre se tiene que cortar en seco. Cuando mojamos el perejil es mucho más difícil picarlo. Coloca el perejil atado con un cordel formando un cilindro. Utiliza las tijeras para recortar el alimento. Coloca un recipiente debajo para que el perejil caiga.

tijeras Usa unas tijeras largas y bien afiladas para no dañar las hojas del perejil.

También puedes picar el perejil con las manos, aunque queda mucho más rústico y desparejo. Lo mejor es realizar el truco de las tijeras y evitar cuchillos filosos.

Cuáles son las propiedades y beneficios del perejil

El perejil es un alimento verde y vegetal que se puede cultivar en casa, en una huerta o comprar directamente fresco en la verdulería. También puedes congelar el perejil picado en pequeños cubos y mantenerlo en el freezer hasta que necesites preparar alguna receta.

El perejil, como muchas hierbas verdes, posee grandes beneficios para la salud. Este alimento es originario de la Antigua Grecia y Roma, donde se utilizaba principalmente con fines medicinales, en rituales y como diurético contra los efectos de las bebidas alcohólicas.

perejil fresco Queda muy bien en guisos, pastas, salsas y rellenos.

El nombre perejil proviene del griego y significa "apio de piedra", en la actualidad, se utiliza en múltiples recetas saladas, frías o calientes y en algunos jugos verdes. Dentro de sus principales beneficios destacan los siguientes: