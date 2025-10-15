Truco casero: te explico cómo fabricar un rodillo quita pelusa en casa con pocos materiales

Para este truco casero vas a necesitar unos cuantos materiales y un poco de tiempo. Busca en casa un viejo rodillo de pintura que ya no utilices, un rollo de papel de servilleta, cinta con doble pegamento y unas tijeras.

rodillo Puedes tener varios rollos y utilizarlos hasta que pierdan el pegamento.

Para comenzar con este truco casero, enrolla por todo el cartón la cinta con doble pegamiento. Puedes dar una vuelta doble para que quede más firme. Introduce el rollo con la cinta en el rodillo de pintura. Puedes sellar la punta para que el rollo no se salga Pasa el rodillo con la cinta por los sillones, cortinas y prendas de ropa que tengan pelusa, polvo o pelos. Así de sencillo y con un pequeño truco casero puedes fabricar varios rodillos o reemplazarlos siempre que sea necesario sin gastar en productos caros.

Si no tienes todas estas cocas y necesitas con urgencia limpiar la pelusa, puedes hacer un rodillo rápido con un truco casero sencillo. Simplemente, debes enrollar cinta adhesiva en tus dedos y pasar tu mano por las zonas con pelusa o tierra que deseas limpiar.

Un truco casero y algo más: ingredientes naturales para limpiar la pelusa de la casa

limpiar polvo Si el polvo se acumula mucho puede generar problemas respiratorios o molestias.

Puedes preparar una solución de agua y vinagre para limpiar el polvo de los muebles y pisos. El vinagre limpia y de paso desinfecta, desengrasa, elimina olores y mata algunos microorganismos.

Otra opción de truco casero consiste en preparar una fórmula con aceite de oliva, vinagre blanco y detergente. Estos ingredientes crean una capa que mantiene las superficies libres de pelusa y tierra por más tiempo.