Un truco casero es una herramienta clave en el hogar. Existen trucos de todo tipo, con mayor o menos dificultad, con menos o más productos, pero todos igualmente necesarios. Hoy te comparto un truco casero de casa para que puedas fabricar tus propios rodillos adhesivos para eliminar la pelusa de las superficies.
Truco casero: te explico cómo fabricar un rodillo quita pelusa en casa con pocos materiales
Con truco casero muy sencillo y económico puedes fabricar tus propios rodillos, quita pelusa y quita pelos en casa
La pelusa, sobre todo en primavera, entra a la casa y cuesta mucho limpiarla. Lo mismo sucede con el polvo y la tierra que se junta en los muebles, telas y ropa, o los pelos de gatos que se esparcen por todas partes.
Crea tus propios rodillos de pelusa gracias a un truco casero
Los rodillos adhesivos son instrumentos no tan viejos que comenzaron a fabricarse y comercializarse con un fin muy claro: eliminar la pelusa, el polvo y los pelos de las mascotas de la ropa, los sillones y varias superficies de la casa. Estos rodillos son básicamente un cilindro con pegamento y un mango para sostenerlo.
Para este truco casero vas a necesitar unos cuantos materiales y un poco de tiempo. Busca en casa un viejo rodillo de pintura que ya no utilices, un rollo de papel de servilleta, cinta con doble pegamento y unas tijeras.
- Para comenzar con este truco casero, enrolla por todo el cartón la cinta con doble pegamiento. Puedes dar una vuelta doble para que quede más firme.
- Introduce el rollo con la cinta en el rodillo de pintura. Puedes sellar la punta para que el rollo no se salga
- Pasa el rodillo con la cinta por los sillones, cortinas y prendas de ropa que tengan pelusa, polvo o pelos. Así de sencillo y con un pequeño truco casero puedes fabricar varios rodillos o reemplazarlos siempre que sea necesario sin gastar en productos caros.
Si no tienes todas estas cocas y necesitas con urgencia limpiar la pelusa, puedes hacer un rodillo rápido con un truco casero sencillo. Simplemente, debes enrollar cinta adhesiva en tus dedos y pasar tu mano por las zonas con pelusa o tierra que deseas limpiar.
Un truco casero y algo más: ingredientes naturales para limpiar la pelusa de la casa
Puedes preparar una solución de agua y vinagre para limpiar el polvo de los muebles y pisos. El vinagre limpia y de paso desinfecta, desengrasa, elimina olores y mata algunos microorganismos.
Otra opción de truco casero consiste en preparar una fórmula con aceite de oliva, vinagre blanco y detergente. Estos ingredientes crean una capa que mantiene las superficies libres de pelusa y tierra por más tiempo.