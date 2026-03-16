Truco casero: cómo evitar que entre agua por debajo de la puerta y las ventanas cuando llueve

Lo primero y principal es detectar el ingreso de agua. Puede que entre por el marco de la ventana, puede que las ventanas estén mal cerradas o puede que la lluvia corra en una dirección que favorezca el ingreso de agua por la puerta.

Sea cual sea el caso, si la lluvia ya empezó, lo que puedes hacer es poner una toalla de baño seca para bloquear el ingreso de agua. Esta sería la solución o truco casero de emergencia que puede servirte por algunos minutos, pero es una clara señal de que tienes que arreglarlo para una próxima lluvia.

filtraciones de agua

Para evitar el ingreso de agua por la puerta, puedes colocar un burlete debajo de espuma. Este tipo de objetos se puede comprar o se puede hacer de forma artesanal con un truco casero y un flotador de pileta.

También es importante revisar el burlete de goma y metal que suelen traer algunas puertas debajo y que se utiliza para aislar la casa del exterior. A veces, por el movimiento de la puerta, esta goma se desgasta. En este caso solo tienes que cambiarlo.

En cuanto a las ventanas, solo debes realizar un truco casero de limpieza y reparación. Retira toda la mugre de las correderas de la ventana y coloca silicona selladora para evitar el ingreso de agua. Coloca silicona en los marcos y uniones de las ventanas con la pared.

En casos más extremos, coloca un alero en el exterior para desviar el agua o llama a un experto para que revise las filtraciones.

Truco casero: cómo arreglar una gotera de agua en el techo

Para arreglar una gotera de agua en el techo de la casa, también puedes buscar algún truco casero.

gotera en el techo Arregla las goteras lo antes posible para evitar que empeore y se llene todo de humedad.