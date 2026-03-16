Cuando la casa se llueve, los techos se mojan y la madera se hincha por la humedad; siempre puede buscar un truco casero para solucionarlo y mantener el hogar en orden.
Truco casero: cómo evitar que entre agua por debajo de la puerta y las ventanas cuando llueve
Con un truco casero se pueden solucionar muchos problemas de la casa, desde la limpieza de un baño hasta una gotera de agua
Las últimas lluvias o tormentas de verano han dejado mucho más que agua en el exterior. Muchas veces, estas fuertes lluvias dejan en evidencia el mal funcionamiento de las ventanas y puertas de la casa frente a estas situaciones.
El truco casero para evitar que la casa se llene de agua cuando llueve
Seguramente alguna vez comenzó a llover con mucho viento, agua y con fuerza; y empezó a chorrear agua por las ventanas o se formó un charco en la puerta principal. Esto se puede evitar teniendo en cuenta un truco casero y algunas soluciones de emergencia para cuando la lluvia llega sin aviso.
Lo primero y principal es detectar el ingreso de agua. Puede que entre por el marco de la ventana, puede que las ventanas estén mal cerradas o puede que la lluvia corra en una dirección que favorezca el ingreso de agua por la puerta.
Sea cual sea el caso, si la lluvia ya empezó, lo que puedes hacer es poner una toalla de baño seca para bloquear el ingreso de agua. Esta sería la solución o truco casero de emergencia que puede servirte por algunos minutos, pero es una clara señal de que tienes que arreglarlo para una próxima lluvia.
Para evitar el ingreso de agua por la puerta, puedes colocar un burlete debajo de espuma. Este tipo de objetos se puede comprar o se puede hacer de forma artesanal con un truco casero y un flotador de pileta.
También es importante revisar el burlete de goma y metal que suelen traer algunas puertas debajo y que se utiliza para aislar la casa del exterior. A veces, por el movimiento de la puerta, esta goma se desgasta. En este caso solo tienes que cambiarlo.
En cuanto a las ventanas, solo debes realizar un truco casero de limpieza y reparación. Retira toda la mugre de las correderas de la ventana y coloca silicona selladora para evitar el ingreso de agua. Coloca silicona en los marcos y uniones de las ventanas con la pared.
En casos más extremos, coloca un alero en el exterior para desviar el agua o llama a un experto para que revise las filtraciones.
Truco casero: cómo arreglar una gotera de agua en el techo
Para arreglar una gotera de agua en el techo de la casa, también puedes buscar algún truco casero.
- Limpia la zona por la que ingresa el agua.
- Retira el material suelto.
- Seca la gotera para absorber la mayor cantidad de humedad.
- Coloca un sellador de cemento plástico o membranas adhesivas. Lo mejor es colocar tres capas del producto para evitar el ingreso de agua.