Tres mega desarrollos comerciales abrirán en el Gran Mendoza en los próximos meses

Planta Uno, el mercado que inaugura en los antiguos talleres metalúrgicos de Pescarmona

Planta Uno abrirá al público el lunes 26 de junio en los antiguos talleres metalúrgicos de Pescarmona en Godoy Cruz. Tendrá tres puntos de ingreso, por calles Colón, Ceretti y Hualpa. El mercado es parte de un master plan que la familia tiene pensado para el lugar, entre lo que habrá un espacio de coworking y departamentos.

Sofía Pescarmona, copropietaria y encargada del proyecto, dijo a Diario UNO que pensaron en un complejo de usos múltiples que incluye vivienda, coworking y gastronomía, un lugar en donde se puede, vivir, trabajar y comer o disfrutar. La primera etapa es el mercado, para agosto o septiembre se va a abrir el espacio de coworking que están terminando de diseñar y será para 80 a 150 personas y todavía están diseñando cuál va a ser la siguiente etapa.

Planta Uno (15).jpeg El mercado es parte de un master plan que la familia tiene pensado para el lugar, entre lo que habrá un espacio de coworking y departamentos. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

"La fábrica está en desuso hace muchos años, están los talleres, pero ya hace casi 30 años que está en desuso. Era un predio muy grande, sin ningún uso, que nos parecía que era importante reconvertirlo, renovarlo y no dejar como un edificio muerto en el medio de Godoy Cruz. Desde ese lugar que para nosotros era lindo dejar un legado de vida, de futuro", contó la joven.

Es un mercado de gastronomía al estilo europeo que tienen frescos y restaurantes, pero relacionado a la gastronomía. Sofía dijo que es un mercado aggiornado a la modernidad de hoy y a las propuestas que le gustan a la gente hoy. "A mí me gustaron siempre los mercados, somos de familia italiana, nos encanta el producto, somos apasionados de Mendoza, de nuestra tierra y por eso también priorizamos a los emprendedores mendocinos, a las marcas de mendocinos, nos parecía que era importante darles un espacio de calidad para que muestren todo el potencial que tienen", añadió.

Planta Uno (9).jpeg Sofía Pescarmona dijo que es un mercado aggiornado a la modernidad de hoy. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Una mirada sustentable

Sofía Pescarmona destacó que tienen mucha expectativa y esperan que el público lo reciba bien, que le gusten las propuestas. "Hemos trabajado muchísimo, no solo en el diseño, sino en la calidad con la que se ha construido, buscando una apartización cerófila que use poca agua y tratando de crear un espacio en el que haya un poquito de todo".

Dentro del mercado habrá tachos para división de residuos, que están en coordinación con Godoy Cruz, que es un municipio que fomenta el reciclaje. La recolección interna del mercado tiene en cuenta el reciclado de plásticos, cartones, vidrios. Además, Sofía contó que reciclaron mucho material de las naves, chapas, cabreadas, hierro antiguos, para reutilizar la mayor cantidad de material posible.

Planta Uno.jpeg Planta Uno se construyó, en parte, con material reciclado de los antiguos talleres metalúrgicos de Pescarmona. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Qué locales habrá en Planta Uno

La familia Pescarmona abrió una calle privada dentro del predio que va desde Ceretti hasta Hualpa. El mercado tiene 30 locales y 22 son adentro.

Los locales gastronómicos que estarán en el mercado son Pizzería Popular, Burger Bar & Café (BBC), Arabian Shawarma, Panko Sushi, Bröd, Shelby, Möm Patisserie, Entre Dos Alfajores, Innamorato Helado y la cervecería Ground. Además, abrirá Criolla, una parrilla tradicional con platos para compartir y una variada carta de vinos y un novedoso Wine Bar de Universo Vigil. En agosto arribará Chipirón, que es un restaurante de mar a cargo de Francisco Rosat, conocido por "Lo de Fran" en Mar del Plata.

En el mercado habrá un área de productos frescos en el que estarán Lagus, La Embajada Carnes y La Salamanca Fiambres y ofertas de almacén como Laur, New Garden Dietética, Alcaraz, Olive Gluten Free; Alma Pasta (La Cuyanita), Planeta Chipá y una verdulería. Además, estará Vivero Lunta, Anabel Simionato Cerámicas, Sabatié Salón, una oficina de Mercantil Andina y un supermercado premium de Familia Millán.

Planta Uno (13).jpeg Alfajores Entre Dos estará dentro de las opciones que brindará Planta Uno. Foto: Nicolás Rios/Diario UNO

Mercado Moreno, ubicado en un punto estratégico entre Ciudad y Godoy Cruz

Romina Schvartzman, gerente retail de Grupo Cioffi, a cargo de Mercado Moreno, dijo a Diario UNO que la inauguración está prevista para agosto o septiembre. Está ubicado en la calle Mariano Moreno al 500, estará conectado con la Torre Leloir y quienes residan podrán pasar con una identificación. "Son 200 departamentos de viviendas y va a tener gente todo el día porque en ese edificio hay mucho turismo, mucho Airbnb", añadió. No va a tener estacionamiento, pero sí playas cercanas.

La encargada del proyecto sostuvo que no hay nada del estilo que va a tener Mercado Moreno por la zona. Romina lo comparto con Il Mercato de Maipú o Planta Uno en Godoy Cruz, pero añadió que es un concepto muy diferente porque es gourmet. Tiene una identidad de promover productos mendocinos en un lugar histórico, con techos altos de madera, buena iluminación al estilo de los mercados europeos, en edificios reciclados que mantuvieron la arquitectura inicial.

Según Schvartzman, tiene un diseño bastante innovador, con pantallas gigantes, con vista a la montaña, cerca del parque, un lugar súper estratégico, muy destinado al turismo y entre otras peculiaridades, se va a servir en vajilla, no con descartable. Además, la idea es potenciar mucho el vino y el vino en copa en cada local con una galería de vinos de distintas bodegas mendocinas.

Mercado Moreno.jpg La inauguración de Mercado Moreno está prevista para agosto o septiembre.

Qué locales habrá en Mercado Moreno

Es un mercado gastronómico para comer en el lugar, para llevar o para delivery. Son 24 locales, en la planta baja son todos locales tipo restaurante, café, bar y en planta alta son puestos de comida como un mercado, pero para comer en el lugar.

En el espacio externo estarán Café Calvi, que según Romina, viene con una idea súper renovada, con tostado en el lugar, baristas especializados, una idea renovada, con un diseño de uno de los cafés más lindos de Mendoza. Además, estarán Pizzería Popular, reconocida marca Cordobesa y Pêt supermercado exprés que tiene una impronta gourmet.

En la planta baja estará Dux Fuegos y Cervecería Lúppolo Imperial y en la planta alta hay más de 16 locales de comida como Aloz Sushi, Cielito, Innamorato, The Garnish Bar, El Faro by Mariano Concina, Entre Dos, Alcayota, Burguero, La Torinesa, Despensa Campesina, Wine up, Mate Andes, entre otros.

Mercado Moreno en obra.jpg Es un mercado gastronómico para comer en el lugar, para llevar o para delivery.

Mercado La Barraca, a escasos pasos del mall

El Mercado La Barraca tiene fecha prevista de inauguración para comienzos del 2024. Romina Schvartzman, que también está a cargo de este proyecto, explicó que recién están limpiando el terreno y están en la etapa de pre alquiler de los locales, que ya tienen muchos interesados.

La idea es aumentar los servicios que brinda La Barraca, que está al 100% de ocupación. "Es uno de los principales mall de Mendoza, está bueno ampliar la oferta y sobre todo el tema del estacionamiento, que va a ser techado", comentó Romina.

El mercado estará ubicado a escasos metros del mall, al lado del barrio El Molino, frente a calle Las Cañas. Tendrá 12 locales de alrededor de 60 m2 cada uno y 500 lugares para estacionar. "Es un servicio que va a funcionar muy bien porque por la zona no hay tanto y hay una masa poblacional increíble. Aparte es una zona de mucho crecimiento porque hay muchos barrios por hacer", cerró Romina.

