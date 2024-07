Tres alimentos que sí o sí deben estar en tu desayuno

Cada vez son más las personas que se acercan a los especialistas en nutrición en búsqueda de una dieta que les resulte sana, equilibrada, pero a su vez que no implique comer alimentos que no sean ricos. Una de las consultas más frecuentes suele generarse entorno al consumo de los alimentos en el desayuno, y los profesionales dieron a conocer esos tres alimentos que no pueden faltar en esta comida.