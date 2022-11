Tras ser delivery, el trapero mendocino Santin Lotty llevó su música al Mundial Qatar 2022

SANTIN LOTTY - MI PEDIDO (Video Lyric)

Antes de dedicarse de lleno a la música -el Trap, entre otras vertientes- en 2019 Santin Lotty tuvo una barbería a la que le iba muy bien. Sin embargo, "no me sentía completo porque no me permitía seguir con la carrera que había iniciado en enero de 2018, así que vendí todo y me fui a Buenos Aires".

► TE PUEDE INTERESAR: Las mendocinas Marina y Silvina cuentan cómo fueron madres a través de la ovodonación

Delivery de pedidos, el trabajo que lo llevó al Mundial Qatar 2022

El destino le tenía preparada una sorpresa, como a toda la humanidad: la pandemia de coronavirus, que comenzó apenas dos semanas después de haber vendido el comercio.

- Zafaste de una quiebra segura -propone Diario UNO.

- Mmmm... Más o menos. Después empecé a laburar como delivery.

- ¿Con bici o moto?

- En moto. Los delivery éramos los únicos autorizados a circular por las calles. Siempre me gustó ese laburo, lo disfruté mucho. Era divertido. Iba con mis auriculares.

- Con la música a todos lados. Contame de tu relación con la música...

- Salí de la Escuela de Niños Cantores y estuve en el coro cuando chico. Adquirí audio de perspectiva, canto coral y me enseñaron a leer partituras desde los 9 años. Cuando cambié de colegio me alejé un poco de la música pero seguí vinculado a través del skateboard, escuchando Rap, Eminem, Nu2, entre otros.

"El 1 de enero saqué mi primera canción, Batman, y no paré más. Tengo ya más de 30 canciones" "El 1 de enero saqué mi primera canción, Batman, y no paré más. Tengo ya más de 30 canciones"

- ¿Cuáles son tus músicos o vertientes preferidos?

- No tengo ninguno en particular. Me considero un artista versátil que no se encasilla en género musical alguno.

- Ahora la música te lleva al Mundial Qatar 2022.

- El talento y la música me llevan al Mundial... Así es.

- ¿Qué vas a hacer allá?

- Hay acciones con algunos jugadores de la Selección -no puedo anticipar quiénes son- y convocar a la gente cuando Argentina gane a un lugar donde vamos a montar un Obelisco, como símbolo del país. Estaré en los espacios habilitados por la FIFA.

- ¿Cuántos días te quedarás?

- Tengo el regreso fechado para el 3 de diciembre pero si la Selección sigue en el Mundial podré quedarme más tiempo. Tengo acceso para todos los partidos.

- ¿Cómo te llevás con el fútbol?

- Bien pero no soy hincha de ningún club. Soy simpatizante y fanático de la Selección y de Messi.

► TE PUEDE INTERESAR: Tres sommeliers y el enólogo Ángel Mendoza protagonizan el spot del vino para alentar a la Selección Argentina