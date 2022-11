Las mendocinas Marina y Silvina cuentan cómo fueron madres a través de la ovodonación

Marina y Silvina son madres de Tiburcio, que tiene un año y medio, gracias a un tratamiento de ovodonación. Esto se trata de una técnica de reproducción asistida, donde una receptora recibe óvulos u ovocitos de una donante. En Mendoza, esta pareja de mujeres que superaron los 40 años de edad, hizo posible el sueño tener un hijo con la ayuda del especialista local Antonio Martínez, ginecólogo especialista en medicina reproductiva.

La pareja de felices madres visitaron el programa vespertino de El Siete, Desde la redacción, donde dialogaron con Sofía Fernández y Daniel Gutiérrez sobre su experiencia y dejaron un mensaje de esperanza a quienes buscan tener hijos y les resulta dificultosa la empresa.

ovodonación-marina-silvina-tuburcio-01.jpg Pareja feliz y familia completa gracias a la ciencia médica.

Quien se mostró más locuaz en la entrevista realizada este miércoles fue quien llevó en su vientre, tras el tratamiento en la clínica del doctor Martínez, fue Marina, que relató la historia: "Nos conocimos de grandes, y cuando nos planteamos ser mamás, yo de 41 y Silvina mayor, y teníamos claro un plan de familia, que queríamos tener hijos, fuimos a la clínica del doctor Martínez, y empezamos con una serie de estudios y cosas, que se hace muy cuesta arriba, hay que tener mucha constancia, se hace pesado".

Por su parte, Silvina aportó que "a mí me habían hecho una histerectomía, me habían sacado el útero, antes de conocerla a Marina. Tampoco se hablaba en esos momentos de la opción de congelar óvulos", explicó sobre la decisión de que fuera Marina quien llevara al bebé en su vientre.

ovodonación-marina-silvina-tuburcio-03.jpg La felicidad reflejada en el rostro de Silvina, luego de que Marina diera a luz a Tiburcio.

Un proceso largo con el mejor resultado: la maternidad

Tal como se mencionó, el tratamiento es un largo proceso, y así lo expuso Marina. "El primer tratamiento lo hicimos con mis óvulos, sacaron dos, uno no era de buena calidad, y ese tratamiento fue negativo. Entre este tratamiento y el siguiente, pasaron unus seis meses, y cuando me analizan, vemos que la reserva ovárica había bajado exactamente a la mitad".

"En el segundo tratamiento apareció la opción de seguir con mis óvulos, donde la posibilidad de lograrlo era menor al 2%, o ir con óvulos donados, ovodonación, y en ese caso se vuelve a pasar por la psicóloga, para ver si una está realmente segura", sumó la madre mendocina.

Luego la mamá de Tiburcio, presente en el estudio de Canal Siete, continuó detallando: "En este segundo intento, quedaron dos óvulos, en los análisis del bioquímico, primero dio positivo, que después terminó siendo negativo. En un tercer intento nos enganchó la pandemia, hubo que esperar aprobaciones de obras sociales, y entre estos tres intentos pasaron tres años, que no es un detalle menor".

Respecto al paso del tiempo, algo que juega en contra de la fertilidad en general, pero más en la femenina, Marina aconsejó: "Hay mucha gente que dice, tengo 37 años, no quiero tener hijos todavía, veremos el año que viene o el otro. En ese caso hay que pensar que se pueden congelar óvulos, para no llevarse sorpresas desagradables".

ovodonación-marina-silvina-tuburcio-02 (2).jpg Cuadro familiar para el recuerdo. Un ejemplo de vida para muchas parejas que sueñan con la maternidad.

Sobre los tabúes que pesan sobre nuestra sociedad respecto a temas como las parejas igualitarias, o estos procesos de maternidad, la pareja de mendocinas aclararon que a su hijo le contarán sin eufemismos la verdad de cómo fue traído al mundo: "Cuando él (Tiburcio) entienda, y pregunte, se le va a contar toda la verdad sobre su nacimiento", afirmaron Silvina y Marina.

Respecto a la mirada de la sociedad, Marina dio su opinión: "Creo que mucha gente no es que esté en contra, sino que ni siquiera está enterada de este sistema, no se lo imaginan. Por eso nosotros lo hemos contado abiertamente, a toda la gente que nos ha preguntado, para darle visibilidad al tema", concluyó.

