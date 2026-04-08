En el tablero global de la energía, donde cada avance tecnológico redefine equilibrios geopolíticos, China vuelve a ocupar el centro de la escena con una infraestructura que parece salido de otra escala y llama la atención de Estados Unidos.
En lo alto, a más de 4.300 metros de altura, China impulsa una construcción capaz de transformar montañas y cañones en electricidad para millones. Y esta vez, no se trata solo de ingeniería, es poder.
China transforma montañas de 4.300 metros de altura con una infraestructura que será fuente de energía para dos millones de hogares
China está construyendo la central de almacenamiento por bombeo de Daofu en Sichuan, ubicada a 4.300 metros de altitud y con una capacidad de 2,1 GW, convirtiéndose en uno de los proyectos más altos y potentes de este tipo en el mundo. Esta infraestructura, que funciona como una batería gigante, busca estabilizar la red eléctrica mediante el uso de energías renovables para suministrar energía a millones de hogares.
Esta construcción representa una de las apuestas más ambiciosas del mundo para almacenar energía renovable. Mientras muchos países buscan soluciones para aprovechar la electricidad generada por el viento y el sol, China avanza con una obra que promete cambiar la forma en que se gestiona la energía limpia a gran escala.
¿Cómo será esta megaconstrucción de China?
La instalación de China tendrá una capacidad total de 2.100 megavatios, una cifra que la coloca entre las infraestructuras energéticas más impresionantes de su tipo. Para lograrlo, contará con dos embalses conectados mediante sistemas de conducción de agua, además de una central subterránea excavada directamente en la roca y una subestación en la superficie.
Generará 12,6 GWh de almacenamiento diario, lo que cubre las necesidades de dos millones de hogares en Sichuan. Además tendrá 3 TWh de generación eléctrica al año, combinando ciclos de carga y descarga.
Cuando esté operativa, será la central hidroeléctrica de bombeo situada a mayor altitud del mundo, superando en 700 metros a la que todavía ostenta el récord, la central hidroeléctrica de bombeo del lago Yamzho Yumco, en la región autónoma de Xizang, como explica Xinhua, la agencia de noticias oficial de China.