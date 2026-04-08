China transforma montañas de 4.300 metros de altura con una infraestructura que será fuente de energía para dos millones de hogares

Esta construcción representa una de las apuestas más ambiciosas del mundo para almacenar energía renovable. Mientras muchos países buscan soluciones para aprovechar la electricidad generada por el viento y el sol, China avanza con una obra que promete cambiar la forma en que se gestiona la energía limpia a gran escala.

Central hidroeléctrica

¿Cómo será esta megaconstrucción de China?

La instalación de China tendrá una capacidad total de 2.100 megavatios, una cifra que la coloca entre las infraestructuras energéticas más impresionantes de su tipo. Para lograrlo, contará con dos embalses conectados mediante sistemas de conducción de agua, además de una central subterránea excavada directamente en la roca y una subestación en la superficie.

Generará 12,6 GWh de almacenamiento diario, lo que cubre las necesidades de dos millones de hogares en Sichuan. Además tendrá 3 TWh de generación eléctrica al año, combinando ciclos de carga y descarga.

Cuando esté operativa, será la central hidroeléctrica de bombeo situada a mayor altitud del mundo, superando en 700 metros a la que todavía ostenta el récord, la central hidroeléctrica de bombeo del lago Yamzho Yumco, en la región autónoma de Xizang, como explica Xinhua, la agencia de noticias oficial de China.