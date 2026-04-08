El mundo del adiestramiento canino ha evolucionado mucho más allá de las órdenes básicas de obediencia. Si bien lograr que un perro se siente o se quede quieto es fundamental, otra habilidad está ganando popularidad y relevancia: la que hace que tu mascota susurre o ladre mas bajo.
El truco de adiestramiento que sorprende a todos los dueños: cómo hacer que tu perro ladre bajito
A través de un efectivo truco de adiestramiento canino, puedes hacer que tu perro controle el volumen de sus ladridos. Descubre el paso a paso, en la nota
Enseñar a un can a modular su voz no es solo una forma de impresionar a las visitas; es un truco de autocontrol mental que fortalece el vínculo entre dueño y mascota.
Cómo lograr que tu perro susurre o ladre bajito
A diferencia del ladrido territorial o de alerta, que suele ser potente y persistente, el susurro es una respuesta vocal controlada. En el ámbito del adiestramiento, esto se conoce como una señal en la que el perro entiende que no debe hacer ruido.
Más allá de lo estético, este tipo de adiestramiento cognitivo ayuda a los perros que son naturalmente muy excitables. De esta manera, el animal ayuda a medir y controlar sus impulsos.
Para dominar este truco, tu mascota ya debe conocer la orden de "hablar" o ladrar a pedido. Si ya la domina, sigue estos pasos:
- Establece el contraste: pide un ladrido normal y prémiaro. Esto activa la disposición del animal a comunicarse.
- Cambia tu energía: baja el tono de tu voz y utiliza una señal visual diferente (como el dedo sobre los labios). Susurra la palabra clave: "shh" o "susurro".
- La paciencia es clave: es probable que tu perro intente ladrar fuerte al principio. No lo regañes, simplemente no entregues el premio. Quédate en silencio hasta que, por confusión o curiosidad, emita un sonido tenue.
- Marca el éxito: en el segundo exacto en que haga un ruido suave, utiliza un clicker o un "¡Muy bien!" entusiasta y entrega una recompensa de alto valor.
Implementar este truco en tu rutina de juegos semanal no solo mantendrá el cerebro de tu mascota activo, sino que también demostrará tu autoridad e influencia frente a él.
Los errores comunes al enseñar este truco
- Premiar ladridos de intensidad media: el error más frecuente es conformarse con un ladrido "un poco más bajo" que el anterior. Si premias una intensidad intermedia, el animal no entenderá que el objetivo es el volumen mínimo.
- No usar un marcador de tiempo (Clicker): el sonido del susurro es efímero. Si tardas tres segundos en darle el premio, el perro podría pensar que lo premias por mirarte o por mover la cola.
- Practicar en momentos de alta excitación: si tu mascota está saltando o muy nerviosa porque acabas de llegar a casa, no podrá concentrarse en "susurrar". Este adiestramiento requiere un estado de calma.
- Repetir la orden demasiadas veces: decir "shh, shh, shh" constantemente se convierte en ruido blanco para el can.