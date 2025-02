Tras la tragedia familiar en la Ruta 7 confirman que el velorio será en la capilla del colegio Maristas

Mientras tanto, aunque aún no se dio a conocer el parte médico del martes, se estima que las dos mujeres internadas, María Carolina Laiolo y su hija Micaela, recibirán el alta en la mañana de este martes.

"Estuve con la familia y les ofrecí la capilla. Está preparada la capilla para cuando se pueda hacer la despedida, porque no tenemos certeza. No sabemos cuándo entregan los cuerpos, si es a mitad de la mañana de este martes o mitad de tarde, no lo sabemos. Pero sí, la familia aceptó. Carolina, la mamá, dijo que sí. Así que estamos preparando todo para que sea una digna despedida. Con todo el dolor del alma", expresó a Diario UNO el hermano Eutimio Rubio Sáez, representante legal del colegio San José de los Hermanos Maristas.