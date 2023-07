Tras el encarcelamiento de Cacho Garay habló Verónica Macías: "Las víctimas no estamos más solas"

Embed

Y continuó: "Para mí es el resultado de profesionales que le ponen el alma a lo que hacen, no sólo como abogados con un gran prestigio, que se comprometen y trabajan sin parar ,no sólo con mi causa sino también con otras víctimas y son un claro ejemplo de que gracias a profesionales como Agustín Magdalena y el doctor Vaira Leyton y a la fiscal Mónica Fernández Poblet las víctimas ya no estamos más solas y la justicia nos escucha más".

El breve mensaje concluyó así: "Estoy inmensamente agradecida a mis abogados y a todas los profesionales de que me están brindando apoyo día a día en mi lucha. Simplemente gracias".

En el video se alternan imágenes de los medios de comunicación locales y nacionales que dan cuenta de la prisión efectiva de Garay con declaraciones de los letrados.

Los abogados de Macías presumen que hay más implicados

cacho garay y veronica macias 3.jpg Verónica Macías.

Además de Garay (68 años) y de la empleada legislativa Sandra Astudillo Staffolani (56), sindicada como cómplice del artista, más un amigo de Cacho imputado por amenazas, parece inminente que se sumen otras personas como vinculadas con los hechos denunciados por Verónica. Así lo ratificaron los profesionales que la defienden.

Tras la decisión del juez de enviar a Garay al penal, el doctor Vaira Leyton, dijo que "la Justicia ha escuchado nuestro fundamento y ha revocado un beneficio mal otorgado. Siempre dijimos que por mucho menos hay gente que está en la cárcel".

Y sumó: "No voy a implicar a nadie sin pruebas, pero por el relato de la víctima y lo que era el señor Garay en Luján de Cuyo, no descartamos que haya terceras personas involucradas en los abusos sexuales. Pueden ser políticos, empresarios, padres de familia, ciudadanos de a pie..."

Su colega, Magdalena, manifestó en el mismo sentido: "Es probable que haya más víctimas a quienes nosotros estamos dispuestos a defender. En Luján casi todos los vecinos saben lo que hacía el señor Garay durante años".

"La Justicia escucha a las víctimas y si hay más se las va a proteger y a cuidar", concluyó.

Posteo Verónica Macías.JPG Otro posteo de Verónica Macías el día en el que Garay pasó a la cárcel. "Libertad, paz, justicia".dice una parte de la imagen. Y agrega: "Sólo mi mente, mi cuerpo y mi alma pueden saber en profundidad lo que significa este día para mí".

La denuncia de violencia de género contra Cacho Garay

En los primeros días de abril trascendió una denuncia por violencia de género que Verónica Macías hizo contra su esposo, Cacho Garay. La mujer explicó que el 5 de abril mantuvo una discusión con Cacho Garay en el domicilio donde convivían en Luján de Cuyo. La situación se fue elevando de tono hasta que el acusado tomó un arma de fuego, le apuntó a la cabeza y le advirtió "te voy a matar".

Una semana después se realizó un allanamiento en el domicilio donde el humorista fue detenido y se secuestraron cuatro armas de fuego de colección, de las cuales dos estaban aptas para el disparo. Sin embargo, estuvo menos de 24 horas preso ya que recuperó la libertad.

Macías, que es bailarina, amplió su testimonio y habló de reiterados abusos sexuales y de haber sido privada de su libertad por parte de Cacho Garay. La Fiscalía de Violencia de Género agravó la imputación y ordenó entonces la detención domiciliaria del sospechoso, ahora en prisión efectiva.

El humorista está acusado de amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, abuso sexual con acceso carnal, privación de la libertad agravada y desobediencia a una orden judicial. Arriesga una potencial condena de 8 a 32 años de cárcel.

Semanas después se apuntó contra la empleada legislativa Sandra Astudillo Staffolani, quien había sido pareja de Cacho Garay. Creen que participó en varios abusos sexuales que el humorista cometió contra Verónica Macías entre los años 2011 y 2013. Los hechos ocurrieron en distintas viviendas y se trató de vejámenes con penetración y hasta la obligaron a consumir sedantes, según declaró la denunciante.

