El criterio considerado fue contabilizar, para cada año, el o los días consecutivos con tormenta y la cantidad total de agua caída en el episodio. En caso de registrarse más de un evento en el lapso considerado, se tomó en cuenta el que dio lugar a mayor cantidad de agua caída.

Cabe aclarar que, eventualmente, pueden observarse tormentas (a veces intensas) aún antes del 25 de agosto, a las que la gente considera como "Tormenta de Santa Rosa”.

tormenta electrica Según el mito popular, la tormenta de Santa Rosa sería la más fuerte del año, pero normalmente no es así

El resultado de este análisis muestra que, en los 119 años de registros del Observatorio Central Buenos Aires, en 68 oportunidades (en el 57% de los casos) se produjeron tormentas en los días próximos al del santoral de Santa Rosa de Lima, si bien no siempre estuvieron asociadas a precipitaciones intensas y/o abundantes.

Es de resaltar la tormenta ocurrida entre el 30 y 31 de agosto de 2024, ya que hasta el momento fue la más intensa registrada en la ciudad con un total de precipitación acumulada de 118 mm. Esta tormenta fuerte afectó a una amplia zona del centro del país.

Por qué la tormenta llega en esa fecha

En invierno no ocurren estas tormentas convectivas porque para su desarrollo se necesitan condiciones energéticas más de primavera y de verano. Y, al acercarse el equinoccio de primavera del hemisferio sur, 22 o 23 de septiembre, acercamiento paulatino, por el ángulo de inclinación del eje del planeta, de este sector de la Tierra al Sol aumenta la disponibilidad de energía en el Subsistema Austral Climático Terrestre.

rayo tormenta La Tormenta de Santa Rosa se observa principalmente en la zona pampeana, mesopotámica, chaqueña y en el sur de Brasil

Debido a esto, se producen cambios en la Circulación Atmosférica Regional, desde fines de agosto. Con presencia de aire cálido y húmedo del norte, sumado a más radiación solar y a entrar Perturbaciones Sinópticas del oeste, podría aparecer el fenómeno de tormenta saliendo del invierno, en cercanías del 30 de agosto, día de Santa Rosa de Lima.

Dicha perturbación se produce ya a que el Polo Sur sigue aún muy frío mientras que el continente austral comienza el lento proceso de calentamiento.