Temporada de huracanes: Trayectorias de las tormentas tropical Fernand y Juliette

La temporada de huracanes sigue activa en Estados Unidos, Fernand pierde fuerza en el Atlántico mientras Juliette avanza con más intensidad en el Pacífico

Jimena Díaz
Jimena Díaz
Sede del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), en Miami, Florida (Archivo). Crédito: EFE/EPA/ Cristobal Herrera-Ulashkevich.

La temporada de huracanes en el Atlántico continúa activa, aunque la tormenta tropical Fernand comenzó a debilitarse mientras se aleja de las Bermudas. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el sistema avanza hacia el noreste a 20 km/h y ya no representa un peligro en tierra.

El último reporte ubicó su centro a 890 kilómetros al este-noreste de las Bermudas, con vientos reducidos a 85 km/h. Los especialistas anticipan que el debilitamiento continuará y que Fernand podría convertirse en ciclón postropical antes de disiparse el miércoles.

temporada de huracanes 2025 nombres.jpg
La lista de nombre de la temporada de huracanes 2025.

Tormentas en el Pacífico: Juliette gana intensidad

Mientras tanto, en el océano Pacífico, la tormenta tropical Juliette se fortalece. Formada este lunes, alcanzó vientos de 100 km/h con ráfagas aún más fuertes, mientras avanza de forma paralela a la costa de México.

El NHC informó que este martes su centro estaba a 560 km al oeste de la isla Socorro y a unos 840 km del extremo sur de Baja California. Juliette se mueve hacia el oeste-noroeste a 20 km/h, aunque se espera que cambie de rumbo al noroeste durante la noche y luego avance más lentamente hacia el nor-noroeste a partir del miércoles.

Estados Unidos monitorea la temporada de huracanes

Aunque ni Fernand ni Juliette representan amenazas directas en tierra, los expertos recuerdan que la temporada de huracanes aún no ha alcanzado su punto máximo. El monitoreo constante de estas tormentas es clave para prevenir riesgos en comunidades costeras de Estados Unidos y la región.

