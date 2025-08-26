La temporada de huracanes en el Atlántico continúa activa, aunque la tormenta tropical Fernand comenzó a debilitarse mientras se aleja de las Bermudas. Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos, el sistema avanza hacia el noreste a 20 km/h y ya no representa un peligro en tierra.
Temporada de huracanes: Trayectorias de las tormentas tropical Fernand y Juliette
La temporada de huracanes sigue activa en Estados Unidos, Fernand pierde fuerza en el Atlántico mientras Juliette avanza con más intensidad en el Pacífico