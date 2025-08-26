Temporada de huracanes: Trayectorias de las tormentas tropical Fernand y Juliette

El último reporte ubicó su centro a 890 kilómetros al este-noreste de las Bermudas, con vientos reducidos a 85 km/h. Los especialistas anticipan que el debilitamiento continuará y que Fernand podría convertirse en ciclón postropical antes de disiparse el miércoles.

temporada de huracanes 2025 nombres.jpg La lista de nombre de la temporada de huracanes 2025.

Tormentas en el Pacífico: Juliette gana intensidad

Mientras tanto, en el océano Pacífico, la tormenta tropical Juliette se fortalece. Formada este lunes, alcanzó vientos de 100 km/h con ráfagas aún más fuertes, mientras avanza de forma paralela a la costa de México.