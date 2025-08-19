Se intensifica el ciclón: alerta naranja por fuertes vientos y tormentas en a mitad del país

Alerta por ciclón

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas y vientos en varias provincias. El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual .

El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación.