Se intensifica el ciclón: alerta naranja por fuertes vientos y tormentas en a mitad del país

Estas son las áreas afectadas este martes
El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h, especialmente en las zonas más elevados.
En la Región de Cuyo, se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.
Recomendaciones
El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias
viento
Toma las medidas necesarias para cuidarte
- Evitá actividades al aire libre.
- Asegurá los elementos que puedan volarse.
- Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Por tormentas
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Evitá actividades al aire libre.
- No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
- Estate atento ante la posible caída de granizo.
- Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.