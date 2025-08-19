Inicio Sociedad Alerta
Se intensifica el ciclón: alerta naranja por fuertes vientos y tormentas en a mitad del país

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de tormentas y vientos extremadamente fuertes para este martes 19 de agosto

Luciana Biondo Torres
El ciclón se espera que siga hasta mañana

Luego de varios días en alerta por la llegada del ciclón, este martes 19 de agosto se ha intensificado aún más. El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas y vientos a la mayoría del país. A continuación te contaremos las medidas que debes tomar para cuidarte.

Alerta por ciclón

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por la llegada de fuertes tormentas y vientos en varias provincias. El área será afectada por lluvias y tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Las mismas podrán estar acompañadas por actividad eléctrica, caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 mm, pudiendo ser superados en forma puntual .

El área será afectada por lluvias de intensidad moderada a localmente fuerte, con valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 mm, pudiendo ser superados en forma puntual. No se descarta la probabilidad de algunas tormentas embebidas en estas áreas de precipitación.

mapa_alertas (98)
Estas son las &aacute;reas afectadas este martes

El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 120 km/h, especialmente en las zonas más elevados.

En la Región de Cuyo, se esperan vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Recomendaciones

El SMN comparte las medidas que debemos tomar frente a la llegada de vientos a las provincias

viento
Toma las medidas necesarias para cuidarte

    • Evitá actividades al aire libre.
    • Asegurá los elementos que puedan volarse.
    • Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por tormentas

    • No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
    • Evitá actividades al aire libre.
    • No te refugies cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.
    • Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.
    • Estate atento ante la posible caída de granizo.
    • Informate por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

