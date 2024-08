Toma nota: para el Feng Shui estos muebles no deben estar en tu living

feng shui living espejo.jpg

Estos son los elementos que no debes tener en el living de tu casa

Deja de lado todos los rituales con sal o bicarbonato que suele recomendar el Feng Shui, y presta atención a otros tipos de consejos y recomendaciones que dan aquellos que más conocen de esta filosofía. Como ya es conocido, también es sumamente importante trabajar con el entorno de la persona, principalmente en aquellos espacios considerados vitales para ella: en otras palabras nos referimos al hogar.

En esta ocasión las recomendaciones del Feng Shui se centrarán en el espacio del living de la casa, y hay que prestarle su atención ya que es uno de los espacios donde solemos darnos tiempo de descanso. Los consejos se centran en el posicionamiento de determinados muebles, y la eliminación de la presencia de otros elementos.

El Feng Shui da estas recomendaciones a partir de que considera que estos muebles y elementos en la ubicación en la que están dentro del living, pueden ser bloqueadores energéticos, que no permiten que la energía fluya libremente dentro del hogar y de la habitación.

living 2.webp

Para el Feng Shui por ejemplo, el sillón es un mueble al que hay que prestarle mucha atención, y entre otras recomendaciones se apunta a que no le debe dar la espalda a la puerta principal, que no debe darle la espalda a una ventana y que su tamaño no debe ser considerados grandes para el espacio que ocupa dentro del living.

Otro de los puntos del Feng Shui se centra en la decoración, y recomienda evitar la presencia de elementos brillantes y vibrantes ya que pueden generar una alteración y desequilibrio en el espacio. Además recomienda la eliminación de toda aquella decoración que transmita estrés o parezca violenta.