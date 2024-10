Toma aire antes de saber a qué edad deberías dejar de beber cerveza

►TE PUEDE INTERESAR: Por qué se recomienda tomar una cerveza al día

Según el prestigioso doctor en neurología, Richard Restak, la cerveza y el alcohol en general evidencia impactantes consecuencias en la memoria y las funciones cognitivas de las personas. Así lo detalla en su libro “Complete Guide to Memory: The Science of Stregthening Your Mind”, donde advierte -además- que el consumo sostenido en el tiempo puede llevar al deterioro mental y hasta a la demencia.

Por esto mismo es que el neurólogo recomienda dejar de consumir alcohol de forma regular y sostenida antes de los 65 años. Sucede que es a partir de esa edad en que las neuronas comienzan a perderse a un ritmo más acelerado. Y es un daño que puede ir más allá de lo neuronal y cognitivo. Por ello entonces, para intentar asegurar una salud sin riesgos a mediano y largo plazo, Restak recomienda suspender el consumo sostenido de cerveza y otras bebidas alcohólicas a partir de los 65 años.