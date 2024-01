Toma aire al saber el significado del punto rojo que hay en el interior del huevo

Lo que muchos no saben del huevo, plagado de bondades para la dieta diaria tanto en la cáscara, la clara y la yema, cuál es el verdadero significado del punto rojo que muchas veces trae en su interior.

Huevo: qué significa el punto rojo que hay en su interior

Es común encontrarse dentro del huevo un punto rojo, que casi siempre tiene mal aspecto y es muy desagradable a la vista.

Lo cierto es que este punto rojo que nos encontramos cuando rompemos el huevo para su consumo, no representa ningún peligro para la salud.

Se trata de un resto de sangre por la ruptura de un vaso sanguíneo o diminutos fragmentos de tejido que el mismo huevo acarreó desde su formación.

Este punto rojo flotando en la clara o la yema, no quiere decir que el huevo esté en malas condiciones y que no haya estado en algún lugar que no sea fresco.

Si el punto rojo aparece en la yema, esto quiere decir que se rompió una venita en el interior del ovario. Sí el punto rojo aparece en la clara, proviene del oviducto, el compartimiento donde viajan los óvulos en su etapa de desarrollo.

Además, la presencia de este punto rojo no afectará en lo más mínimo su valor nutritivo.

Lo más común es que la gente crea que, al existir ese punto rojo en el huevo, este ya esté fecundado y venga un pollito en camino. Ese mito es falso.