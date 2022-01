Tocaba un bandoneón de cartón y todo un pueblo se unió para que ganara uno real

"Siempre le gustó la música y me pidió ser parte de la orquesta. Así empezó a estudiar los instrumentos de viento para peregrinar como sicuri. Lo anoté en la Orquesta Siete Colores de Purmamarca donde más tarde conoció el bandoneón", completó Verónica, la madre del pequeño.

Historia de bandoneon de carton 1.jpg

Pasaron los meses y Mateo seguía enamorado. "Yo les prestaba a los niños mi bandoneón y lo íbamos rotando para que todos pudieran estudiar tocando el instrumento que, a diferencia de Buenos Aires, no se lo ejecuta para tocar tango sino nuestra música como el carnavalito, la zamba, el bailecito, el gato y la chacarera", aclara el profesor.

Cuando llegó la pandemia, todo se complicó. La mayoría de los niños no tenía internet y debían salir a la calle para captar la señal de wifi de algún que otro comercio. Allí fue que el profesor les enseñó a armar un bandoneón con cartón para que no olviden lo aprendido.

El amor de un bandoneón

Pero hace unas semanas los planetas parecieron alinearse. El profesor se enteró que el Taller Galván, que pertenece a un grupo de luthiers, iba a sortear uno poe Instagram. La idea era que la gente votara a quién debía ser regalado el bandoneón. Cruz nominó a Mateo.

Habia otro problema. La gente debía votar por Instagram. "Eso es una cosa nueva en el Norte, porque no conocíamos esa aplicación y no lo sabíamos manejar, pero todos lo instalamos y comenzamos a votar para que ganaran. Purmamarca es un pueblo muy chico donde la gente no maneja internet, por lo que debimos convocar a periodistas locales para que nos ayudaran a difundir", explicó.

Historia de bandoneon de carton.jpg El grupo de Luthiers que sorteó el bandoneón

El 10 de enero se confirmo que Mateo era el ganador. Él saltó de la felicidad. Ahora espera que su bandoneón llegue en febrero de la mano de las mismas personas que lo refaccionaron y lo sortearon.