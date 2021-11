Tiene 11 años y donó todos sus ahorros para que operen a otro niño

Sin decirle a sus padres, Mía buscó una fibra, un papel y escribió el mensaje. Luego pegó el papel para hacer un sobre y metió el dinero. Sola fue y lo colocó en una urna solidaria dispuesta en la Escuela General San Martín. Y no le dijo a nadie.

Fue la maestra de Mía, Noelia Muressi, una de las primeras en notar el gesto. Los padres de la pequeña se vieron sorprendidos. La madre Mía, Jazz y de otros cuatro niños, Mariana Villa, se emocionó al leer la carta que su hija había escrito.

"Jazz (9) mi otra hija, tuvo un papel muy importante. Ella es la compañerita y amiga de Mateo. En la mesa durante la cena contó que su amiguito no tenía plata para la operación y que en el colegio habían organizado esta cajita. Así que es mérito de ambas", manifestó la mujer.

Mateo, Mia y Jazz, niña donó sus ahorros para una operación.jpg Los tres grandes protagonistas de la historia

Mateo necesita operarse urgente

Mateo es compañero de clases de Jazz. Desde los 5 años fue diagnosticado con miopía degenerativa en ambos ojos y estrabismo en el izquierdo. “Los ojitos se alinean en la misma dirección, entonces no puede enfocar. El oftalmólogo le sugirió una cirugía”, contó Agustina, la madre del chico, a Infobae.

La operación cuesta $85.000 pero la familia no cuenta con ese dinero y mientras pasan los días, la situación de Mateo empeora y va perdiendo cada vez más visión. Esto también lo complica en la escuela. Es buen alumno pero a veces le cuesta ver, coinciden su familia y las autoridades educativas.

"Nunca nos faltó nada, pero no nos sobra… A veces no llegamos a fin de mes", reconoció Agustina. Ella está preocupada por su salud. Desde julio intenta juntar plata con rifas, bingos y vendiendo empanadas. Su marido no tiene trabajo fijo así que hace changas de lo que va apareciendo.

Para colaborar con la familia

Contacto: 2634 377010

Vicente Cabañez. Banco Galicia

Cbu: 0070224130004019763762