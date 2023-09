Mercedes mujer de 101 años secundaria.avif Mercedes Fernández tiene 101 años y vive en el hogar de adultos mayores Eva Perón de Escobar.

Mercedes, la mujer de 101 años que quiere seguir estudiando

La mujer, en una entrevista con TN, contó cómo comenzó este camino acompañada de sus compañeros. "Yo creí que no se podía, que después de que mi esposo murió no valía la pena porque lo sentí mucho", rememoró con tristeza.

Sin embargo, su visión cambió cuando llegó al centro donde se encuentra actualmente: “Acá encontré dos personas maravillosas: la visitadora social, Elizabeth, que me dijo ‘si se puede, Mercedes’, y la directora del hogar que me ayudó, sin ellas no sería posible”.

Mercedes mujer de 1012 años secundaria.avif Mercedes tiene 101 años y quiere ser asistente gerontológica.

La edad pareciera no ser un límite para Mercedes. En la misma entrevista afirmó que está cómoda en el lugar y que cuando termine la secundaria piensa seguir estudiando.

“Quiero ser asistente gerontológica para estar con mi amiga”, explicó la señora que estuvo 30 años cuidando a su esposo y dejó todos sus proyectos personales: “No me arrepiento. Y ahora encontré a dos personas maravillosas y las quiero mucho”.

Cómo percibe Mercedes el paso del tiempo

Si bien existen cientos de prejuicios respecto de la edad, la protagonista de esta conmovedora historia asegura que no siente sus años. De hecho, contó un secreto para llegar bien a los 101 años y retomar sus estudios. "La clave es caminar, fijarse en los lugares que uno estuvo y recordar", explicó.

“Mi mayor alegría es que me dejen ir a caminar por Escobar, porque nací en Venado Tuerto y llegue a los 4 años acá y para mi es todo esta ciudad”, dijo emocionada sobre el lugar donde se crió.

Para cerrar la charla, la mujer dejó un mensaje esperanzador: “Se puede, y voy a seguir más, me voy a quedar a ayudar a las abuelas pero con diploma y todo lo que corresponde”.