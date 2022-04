TECHO convoca a voluntarios y voluntarias para su primera Colecta Anual en Mendoza

Esta será la primera Colecta de TECHO en la provincia de Mendoza, donde la organización está realizando un proceso de apertura de una nueva sede. En este marco, se busca recaudar fondos y convocar a voluntarios y voluntarias que permitan poner en marcha un equipo de trabajo permanente en la provincia para el segundo semestre del 2022. “Nuestra principal motivación es la urgencia que viven las familias de los barrios populares de Mendoza, donde existen al menos 247 asentamientos en los que habitan más de 16.400 familias sin un acceso adecuado al agua, la luz y la red cloacal”, sostuvo Sofia Fianucci, Directora Regional de Expansión Territorial de TECHO Argentina.

“Estar presentes por primera vez en las calles de Mendoza con nuestra Colecta es una gran oportunidad, ya que es el momento del año que nos permite visibilizar la realidad que se vive cotidianamente en los barrios populares. Por eso, queremos invitar a las juventudes a sumarse a este evento, a poner sus convicciones en acción para construir un país más justo”, agregó Fianucci.

techo colecta.jpg Esta será la primera Colecta de TECHO en la provincia de Mendoza. La institución busca voluntarios.

El proceso de apertura de una nueva sede en Mendoza surgió luego de una evaluación y priorización de lugares donde el modelo de trabajo de TECHO tendría mayor impacto, en base a los pilares organizacionales: fomento del desarrollo comunitario, promoción de la conciencia y acción social, incidencia en política y desarrollo institucional. En este sentido, Mendoza fue identificada como una de las tres provincias prioritarias donde impulsar el trabajo permanente de la organización.

Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP), en Mendoza existen 247 asentamientos informales donde viven más de 16.493 familias. El 92,74% de los barrios populares no acceden de manera formal al agua corriente, 77,09% no acceden de manera formal a la energía eléctrica y 98,88% no acceden de manera formal a la red cloacal.

A nivel nacional, el evento se desarrollará en más de 35 ciudades de 11 provincias: Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes, Chaco, Misiones, Tucumán, Salta, Córdoba, Neuquén, Río Negro y Mendoza.

Las personas interesadas en sumarse como voluntario/a a la Colecta o realizar una donación, pueden hacerlo ingresando en argentina.techo.org/colecta