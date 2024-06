tatuajes, mala suerte.jpg

Tatuajes: respira profundo antes de saber cuáles son los que dan mala suerte

Está claro que esta afirmación sobre los tatuajes no es un invento, sino que hasta incluso lo suelen decir los propios tatuadores. Entre las más destacadas, se encuentran:

El nombre de tu pareja

Si bien no hay muchos significados que explicar, este es uno de los clásicos. Tatuarte el nombre o algo vinculado con tu pareja puede ser de mala suerte e incluso perjudicial para la relación.

Sangre, cuchillos o demonios

No importa que alguno de estos tres sea tu tatuaje favorito, nunca debes hacértelos. Estas tres cosas dan mala espina en la vida cotidiana y pueden provocar la mala suerte si los llevas en tu piel.

Una cruz

Si bien la cruz simboliza algo bueno para muchos, ya que es una representación religiosa, los tatuadores aseguran que realizarte una puede ser de mala suerte. Sobre todo si este tatuaje se coloca en algún lugar en el que se puede dar la vuelta, como en el brazo o en la pierna.

Herradura invertida

El tatuaje de herradura es uno de los más elegidos debido a que representa a la protección, pero los tatuadores confirmar que si te la haces invertida es como que lleves contigo a la mala suerte. Debes colocar los dos extremos hacia abajo.

Gato negro

Si eres fanático o fanática de los gatos, o tienes de mascota a un gato negro, lo recomendable es que evites tatuártelo, ya que El gato negro es uno de los signos más notorios de mala suerte.

Partes del cuerpo donde no es recomendable tatuarse

Si estás pensando en hacerte un tatuaje, lo cierto es que no solo deberás evitar a las figuras mencionadas para no tener mala suerte, sino que también es aconsejable que no lo hagas en estas partes del cuerpo debido a que son las más dolorosas: