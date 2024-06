tatuajes, lionel messi.avif

Qué significa cada uno de los tatuajes que tiene Lionel Messi en su piel

Flor de Loto

Lionel Messi tiene en su brazo derecho una flor de loto, lo cual significa renacimiento. Esto tiene sentido, ya que el ex FC Barcelona ha pasado de no tener nada a tener al mundo a sus pies.

Familia

Como muchos saben, uno de los pilares de Messi durante su carrera ha sido su familia. En este sentido, el capitán argentino tiene varios tatuajes que hacen referencia a la misma: la cara de su madre, un beso de Antonela, su fecha de casado, las fechas y las manos de sus hijos, etc.

lionel messi, tatuajes.avif

Religión

Lionel Messi ha demostrado durante muchas entrevistas ser un hombre de fe y muy creyente. En relación con esto, sus tatuajes representan a Jesús, el rosario, y el rosetón de la basílica de la Sagrada Familia en Barcelona.

Reloj y engranajes

Si bien no se sabe exactamente el significado de estos tatuajes que tiene Lionel Messi, lo cierto es que se cree que el zurdo quiso representar el paso del tiempo. Ambos están en el brazo derecho del futbolista.

Mapa de América del Sur y Europa

En la base de su brazo, el astro tiene un mapa cartográfico de América del Sur y Europa, y se cree que es para no olvidar desde donde viene y en donde estuvo. Messi nació en Argentina, y se asentó en Barcelona durante gran parte de su vida.

Los tatuajes de Lionel Messi en relación con el fútbol

Como no puede ser de otra manera, el fútbol no puede no estar presente en la piel de Lionel Messi. Sus tatuajes vinculados al deporte tienen que ver con el número 10, que es su camiseta, y la pelota, que lleva en la pierna izquierda. La misma que ha dado a los fanáticos infinitas alegrías.