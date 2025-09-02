Sufre cáncer de intestino, no puede trabajar, tiene dos hijos y necesita ayuda urgente

Con apenas 32 años, Ariel Ceferino Guerra atraviesa una de las batallas más duras de su vida. Vecino del barrio La Favorita, padre de dos niños de 5 y 9 años, fue diagnosticado con un tumor en el intestino delgado. Desde entonces, su rutina por el cáncer cambió por completo: los días de trabajo quedaron atrás y ahora su tiempo se reparte entre quimioterapias, radioterapia y la búsqueda constante de alivio para los dolores que lo acompañan. Por todo esto, necesita con urgencia la ayuda y solidaridad de los mendocinos.