Stranger Things: se viralizó cómo sería "el gusano" que conecta los dos mundos y el resultado es impactante

La serie creada por los hermanos Duffer estrenó en 2016 y comenzó con la desaparición de Will Byers (Noah Schnapp) en el Upside Down el 6 de noviembre de 1983. Sin embargo, gracias a su trama única logra adentrarnos en su mundo, dejándonos en la última temporada con la cabeza, maquinando todos los significados y posibilidades de final.

Stranger things (2) La temporada 5 revela que El Mundo del Revés no sería otra dimensión, sino un gusano inestable que conecta Hawkins con un nuevo y aterrador lugar llamado The Abyss.

Cómo sería "el gusano" que conecta los dos mundos

En la imagen que se viralizó, los mundos de Stranger Things aparecen unidos por una especie de túnel orgánico, un “gusano” colosal lleno de raíces que abre un pasaje entre la realidad y el terrorífico plano alterno. Mientras arriba domina un paisaje árido y tormentoso, en el centro se ve el mundo oscuro, plagado de criaturas y atravesado por relámpagos, figuras humanas y monstruos parecen estar a punto de enfrentarse, reforzando la idea de que la frontera entre ambos universos está cada vez más frágil. Por debajo, veríamos lo que se muestra como la realidad que viven los personajes.