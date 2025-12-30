Stranger Things: se viralizó cómo sería "el gusano" que conecta los dos mundos y el resultado es impactante

El universo de Stranger Things sigue sorprendiendo a miles de fanáticos alrededor del mundo. Esta vez, una ilustración viral mostró cómo podría verse un gusano gigante que conecta el mundo real con el Upside Down, reavivando teorías sobre nuevas criaturas y posibles amenazas para los protagonistas en los episodios que quedan de la última temporada.
La serie creada por los hermanos Duffer estrenó en 2016 y comenzó con la desaparición de Will Byers (Noah Schnapp) en el Upside Down el 6 de noviembre de 1983. Sin embargo, gracias a su trama única logra adentrarnos en su mundo, dejándonos en la última temporada con la cabeza, maquinando todos los significados y posibilidades de final.
Cómo sería "el gusano" que conecta los dos mundos
En la imagen que se viralizó, los mundos de Stranger Things aparecen unidos por una especie de túnel orgánico, un “gusano” colosal lleno de raíces que abre un pasaje entre la realidad y el terrorífico plano alterno. Mientras arriba domina un paisaje árido y tormentoso, en el centro se ve el mundo oscuro, plagado de criaturas y atravesado por relámpagos, figuras humanas y monstruos parecen estar a punto de enfrentarse, reforzando la idea de que la frontera entre ambos universos está cada vez más frágil. Por debajo, veríamos lo que se muestra como la realidad que viven los personajes.
Para muchos seguidores, la ilustración simboliza la conexión viva entre los mundos, ya que no es solo un portal, sino una entidad orgánica. La expansión del Upside Down es inevitable, sugiere que el mal puede “invadir” lentamente la realidad y puede sugerir una nueva criatura posible, algo intermedio entre portal, raíz y monstruo.
La explicación del "gusano" de Stranger Things
- El Abismo (Dimensión X): la dimensión original, primitiva y caótica, de donde proviene Vecna y que actúa como la fuente de todo.
- Upside Down: una réplica oscura y distorsionada de Hawkins, creada como un puente o agujero de gusano entre dimensiones.
- Hawkins: el mundo real, donde todo comenzó y donde también podría llegar a su fin.
Detalles sobre los últimos episodios de la serie
El pasado 25 de diciembre salieron 3 episodios de la famosa serie de Netflix. El episodio 5: "Shock Jock", dura 1 hora y 8 minutos. El episodio 6: "Escape from Camazotz", tendrá una duración de 1 hora y 15 minutos. El episodio 7: "The Bridge", dura 1 hora y 6 minutos.
El 31 de diciembre, es decir, mañana sale el episodio 8: "The Rightside Up". Este tendrá una duración de 2 horas y 8 minutos.