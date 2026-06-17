Sudamérica sumó un nuevo atractivo turístico que ya despertó el asombro y la curiosidad de los viajeros del mundo. Se trata del Mirador de Huayhuacalle, una estructura impresionante ubicada en Perú que ya se conoce popularmente como la “muralla china andina” por su diseño, que recuerda a la emblemática construcción asiática en medio de un paisaje dominado por las imponentes montañas nuestras en plena Cordillera de los Andes.
Sorprende al mundo una "muralla china" en plena cordillera de los Andes: las impactantes imágenes
La "muralla china" andina combina una estructura inspirada en el famoso ícono asiático con vistas únicas de la cordillera de los Andes
El mirador fue inaugurado recientemente cerca de una antigua ciudadela inca y forma parte de una estrategia para potenciar el turismo en la región andina. La obra fue impulsada por el Gobierno Regional de Apurímac y ya recibe entre 150 y 200 visitantes por día, de acuerdo con datos difundidos por la Agencia Andina.
Ubicado en Huayhuacalle, en la provincia de Abancay, el sitio se convirtió rápidamente en una parada obligada para quienes recorren esta zona de Perú.
El Mirador de Huayhuacalle y sus paisajes únicos en plena Cordillera de los Andes
Uno de los principales atractivos del lugar es la vista privilegiada sobre el cañón del río Apurímac, considerado uno de los más profundos del mundo con 4.691 metros de profundidad.
Desde allí también es posible contemplar el recorrido del río Apurímac, que se extiende a lo largo de 700 kilómetros, además del nevado Padreyoc y el complejo arqueológico de Choquequirao, uno de los tesoros históricos más importantes del país.
La experiencia se completa con la posibilidad de observar cóndores en vuelo, ya que debajo del sector donde se emplaza el mirador existe un nido de estas emblemáticas aves andinas.
El proyecto integra las obras del Circuito Turístico del Cañón del Apurímac, cuya primera etapa comprende el distrito de Cachora, principal acceso a Choquequirao y un punto privilegiado para admirar el nevado Salkantay.
El Mirador de Huayhuacalle forma parte de un conjunto de 9 estructuras similares. La próxima etapa contempla la construcción del Mirador de Incarracay, que ampliará aún más la oferta turística de esta región peruana que atrae a turistas del mundo entero.