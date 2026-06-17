Sorprende al mundo una "muralla china" en plena cordillera de los Andes: las impactantes imágenes

El Mirador de Huayhuacalle y sus paisajes únicos en plena Cordillera de los Andes

Uno de los principales atractivos del lugar es la vista privilegiada sobre el cañón del río Apurímac, considerado uno de los más profundos del mundo con 4.691 metros de profundidad.

muralla andina 5 El balcón a Salkantay, impresionante. Foto: Agencia Andina-Editora Perú

Desde allí también es posible contemplar el recorrido del río Apurímac, que se extiende a lo largo de 700 kilómetros, además del nevado Padreyoc y el complejo arqueológico de Choquequirao, uno de los tesoros históricos más importantes del país.

La experiencia se completa con la posibilidad de observar cóndores en vuelo, ya que debajo del sector donde se emplaza el mirador existe un nido de estas emblemáticas aves andinas.

muralla andina 6 La cordillera de los Andes, única. Foto: Agencia Andina-Editora Perú

El proyecto integra las obras del Circuito Turístico del Cañón del Apurímac, cuya primera etapa comprende el distrito de Cachora, principal acceso a Choquequirao y un punto privilegiado para admirar el nevado Salkantay.

muralla andina 3 El Mirador de Huayhuacalle, una estructura impresionante la cordillera de los Andes peruana. Foto: Agencia Andina-Editora Perú

El Mirador de Huayhuacalle forma parte de un conjunto de 9 estructuras similares. La próxima etapa contempla la construcción del Mirador de Incarracay, que ampliará aún más la oferta turística de esta región peruana que atrae a turistas del mundo entero.