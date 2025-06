Son cada vez más las mujeres que corren: el running como espacio de libertad, desafío y comunidad

Algunas historias reflejan con especial claridad el poder transformador de esta práctica y, especialmente, de la carrera impulsada por McDonald’s. Patricia, médica infectóloga y participante desde hace más de 10 años, lo resume así:

“Ingresando al área de aislamiento conocí a Karen, una paciente de 16 años con leucemia aguda. Su deseo era claro: quería el alta médica para correr la carrera de McDonald’s. Le expliqué que no estaba en condiciones, pero su determinación me conmovió. Le propuse que yo entrenaría por las dos, y si ella mejoraba, correríamos juntas. Durante semanas compartimos avances, kilómetros y sueños. Sin embargo, un día antes de la carrera, lamentablemente Karen falleció. Al día siguiente me puse la remera rosa y salí a correr por ella y por mí. Desde entonces, nunca dejé de correr. Ella me enseñó que la vida es corta, que hay que disfrutarla y siempre ir detrás de nuestros sueños”.

Este tipo de vivencias demuestran cómo, más allá del ejercicio físico, correr también se convierte en una herramienta de conexión emocional, de motivación profunda y de homenaje. A lo largo del recorrido, muchas mujeres encuentran en esta práctica un impulso para redescubrirse, para sanar, o para honrar lo vivido.

Además, se le suman beneficios emocionales, sociales y personales que muchas identifican en su día a día: el aumento de la autoestima, la sensación de autonomía o la posibilidad de integrar la actividad física a distintas etapas de la vida.

En estos últimos años, los espacios pensados específicamente para corredoras también han ganado relevancia como entornos más inclusivos y motivadores para quienes están dando sus primeros pasos.

“Desde McDonald’s creemos que correr tiene un valor que va mucho más allá del deporte: es una forma de dejar huella, de superación personal y de conexión entre mujeres. Con McDonald’s Run buscamos crear un espacio donde cada una pueda celebrar su recorrido, compartirlo y desafiarse a más, acompañada por otras”, expresó Fernando Arango, Gerente de Comunicaciones de Arcos Dorados.

Con fechas ya confirmadas en Mendoza (14 de septiembre) y San Isidro (5 de octubre), las inscripciones para McDonald’s Run ya están abiertas www.mcdonaldsrun.com.ar, con cupos limitados.