Sólo quedan mil cachorros: la raza de perro que fue clave en la Segunda Guerra y está desapareciendo

El video fue publicado el pasado 18 de febrero en TikTok por la cuenta @thedoomydogs, que se dedica a concientizar sobre esta situación. El material generó un debate interesante en comentarios, donde se habló de la adopción en los perros y se plantearon una serie de pasos a seguir.

El Belgian Laekenois, una de las razas de pastoreo más raras del mundo, se caracteriza por su distintivo pelaje áspero y colores que varían entre el caoba y el beige.

Este perro fue criado inicialmente para proteger rebaños y vigilar campos de lino, pero, con el tiempo, ha evolucionado y se ha convertido en una mascota altamente versátil.

There are an estimated less than 1,500 Laekenois worldwide, but I think the future is bright.