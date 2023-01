► TE PUEDE INTERESAR: Cómo son los pasos alternativos a Chile que pueden tomar los mendocinos para ahorrarse demoras

tuit-valle-020123.jpg Tuit de Osvaldo Valle con fotos de las largas colas para ingresar a la aduana chilena en el Paso Cristo Redentor este lunes al mediodía.

Consultado Valle sobre las demoras de este lunes en el programa Hora Libre, de Radio Nihuil, indicó: "En este momento estamos entre 4 y media y 5 horas para ingresar al complejo Los Libertadores, de Chile, y lógicamente también hay movimiento del lago argentino en Los Horcones, pero acá es bastante más rápido a pesar de que es incesante el ingreso al complejo Roque Carranza".

Valle volvió a recomendar el tema de la búsqueda de un horario de menos tránsito para viajar, tomando en cuanta que en época estival el paso está abierto las 24 horas. "En Libertadores, indudablemente por la experiencia que estamos teniendo en estos últimos días, y según lo informado por el Jefe de Fronteras, después de las 19 cesan las filas con varios kilómetros de longitud. Por eso a la gente se le está insistiendo en que salga de Mendoza tipo 17, para estar llegando al complejo aduanero a las 19 o 20. Esto ha sucedido así, por ejemplo, en los días 22 y 23, y así la situación cambia sustancialmente".

Luego Osvaldo agregó que "ayer (por este domingo) hubo un paro de 17 a 18.30 de la gente de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) de Chile, y con esto estuvo bastante compleja la cosa".

tuit-libertadores-0201.jpg Las autoridades de Chile señalaron vía Twitter que la demora en la aduana del complejo Los Libertadores se debe a la falta de funcionarios argentinos de la AFIP.

Separando responsabilidades respecto a las demoras en la frontera en el Paso Cristo Redentor, Valle explicó que en el complejo Roque Carranza (lado argentino), el trámite es rapidísimo y sin demoras, y agregó: "Hoy por ser lunes, por ejemplo, en Horcones, por la firma de un convenio de colaboración e integración, se dispusieron desde el viernes 30 de diciembre y hasta hoy (por este lunes) inclusive, refuerzo de funcionarios, tanto en lo que es Aduana, Migraciones, o AFIP, para atender rápidamente a la gente, algo que Chile debería también hacer".

Sobre la promesa de las autoridades chilenas de habilitar más cabinas en Los Libertadores, Osvaldo Valle señaló: "Por el día de hoy (lunes), no. Ellos están aduciendo que falta personal de AFIP (Argentina), pero no es así", destacó, para agregar: "Porque generalmente la persona que va desde nuestro país, lo único que hace no es tramitar, escribir, sino que le pone un sello. El funcionario de nuestra AFIP lo único que hace es verificar si alguna persona está inhibida para salir del país. Si está todo bien, sella y pasás para que te verifiquen el vehículo y sigas viaje", concluyó.

►TE PUEDE INTERESAR: Se consolida el Estado Independiente de Alta Montaña, un ente que no te la hará fácil