Sífilis en Argentina: en 2025 los casos alcanzaron su cifra más alta en cinco años, con más de 55 mil diagnósticos.

Salud sifilis estudio Una simple extracción de sangre permite detectar anticuerpos producidos por el sistema inmunitario contra la bacteria.

De acuerdo a lo informado, durante 2025, los casos de sífilis en Argentina alcanzaron su cifra más alta en cinco años, con 55.183 diagnósticos confirmados, según datos del Boletín Epidemiológico Nacional y esta cifra representa un 71% más de diagnósticos de la infección de transmisión sexual en comparación con lo registrado entre 2020 y 2024.

“La sífilis es una infección de transmisión sexual causada por la bacteria Treponema pallidum. Se transmite durante las relaciones sexuales vaginales, anales u orales sin preservativo y también puede pasar de la persona gestante al feto durante el embarazo”, señaló la doctora Valeria Valko, médica ginecóloga de Ospedyc.

La profesional afirmó que “muchas veces la enfermedad no da señales claras. En su etapa inicial puede aparecer una lesión indolora en la zona de contacto, que suele desaparecer sola y pasar inadvertida”.

“Si no se trata, pueden surgir erupciones en la piel, malestar general y, con el paso de los años, complicaciones graves que afectan la piel, el corazón y el sistema nervioso. Durante el embarazo, la sífilis no tratada puede provocar abortos, muerte fetal o malformaciones”, destacó la especialista.

El diagnóstico se realiza a través de un análisis de sangre, mientras que el testeo periódico es fundamental, especialmente, después de una relación sexual sin protección y durante el embarazo, donde se recomienda realizar controles trimestrales. El tratamiento para combatirlas es simple y efectivo, a base de antibióticos y permite la curación completa si se indica a tiempo.

Salud sifilis preservativo El uso de preservativo es fundamental para prevenir el contagio de sífilis, una enfermedad que preocupa en Argentina.

“La prevención sigue siendo fundamental: usar preservativo en todas las relaciones sexuales, realizarse controles de manera regular y consultar ante cualquier duda o síntoma. Frente a un diagnóstico positivo, es importante tratarse y avisar a las parejas sexuales para evitar nuevas transmisiones”, resaltó la doctora Valko.

Sífilis: etapas y síntomas

La infección progresa a través de cuatro etapas principales si no se recibe tratamiento.

Primaria: Aparece una llaga única o múltiples (llamadas chancros ) en el lugar de la infección (genitales, boca o ano). Suelen ser indoloras y desaparecen solas en pocas semanas, aunque la infección sigue activa.

Aparece una llaga única o múltiples (llamadas ) en el lugar de la infección (genitales, boca o ano). Suelen ser indoloras y desaparecen solas en pocas semanas, aunque la infección sigue activa. Secundaria: Se presentan erupciones cutáneas (frecuentemente en las palmas de las manos y plantas de los pies), fiebre, dolor de garganta y ganglios inflamados.

Se presentan erupciones cutáneas (frecuentemente en las palmas de las manos y plantas de los pies), fiebre, dolor de garganta y ganglios inflamados. Latente: Los síntomas desaparecen, pero la bacteria permanece en el cuerpo. Puede durar años sin que la persona sepa que está infectada.

Los síntomas desaparecen, pero la bacteria permanece en el cuerpo. Puede durar años sin que la persona sepa que está infectada. Terciaria: Ocurre años después en casos no tratados y puede causar daños graves al corazón, cerebro, sistema nervioso (neurosífilis), ceguera e incluso la muerte.

Sífilis: diagnóstico y dratamiento

Diagnóstico: Se realiza mediante análisis de sangre (serologías como VDRL o RPR) para detectar anticuerpos contra la bacteria.

Se realiza mediante análisis de sangre (serologías como VDRL o RPR) para detectar anticuerpos contra la bacteria. Tratamiento: El medicamento de elección es la penicilina G benzatínica administrada mediante inyección intramuscular. Para sífilis temprana, suele bastar con una dosis única . En etapas tardías o de duración desconocida, se requieren tres dosis (una por semana). Existen alternativas como la Doxicilina para personas alérgicas a la penicilina.

El medicamento de elección es la penicilina G benzatínica administrada mediante inyección intramuscular.

Sífilis: prevención

El uso correcto del preservativo reduce significativamente el riesgo de transmisión. Además, es crucial que todas las personas embarazadas se realicen el test para prevenir la sífilis congénita, que puede afectar gravemente al bebé.