Diario UNO

Compartí Share on whatsapp





Copiado! Share on copy

Mucho afectó la cuarentena impuesta por la pandemia mundial por el coronavirus en la vida de todos, y en forma particular al la educación, que tuvo que cambiar de raiz en sus sistemas. Pero gracias a la virtualidad y los elementos técnicos disponibles, mediante clases no presenciales -y los consecuentes exámenes online- los estudiantes han podido seguir adelante y hasta rendir sus exámenes finales y recibirse usando las distintas plataformas para videoconferencia.

En este caso se trata de siete estudiantes de la Facultad de Educación de la UNCuyo que rindieron el coloquio final correspondiente al espacio curricular Práctica, Residencia y Taller de Reflexión Docente a través de la plataforma Zoom. Reflexionaron sobre el rol y la actividad docente en distancia por la emergencia sanitaria. Valoraron su experiencia formativa en instancias no presenciales y el esfuerzo y acompañamiento de los profesores.

Te puede interesar: Las variables y las restricciones que maneja Suarez para definir cómo sigue la cuarentena

Francisco David Ruarte, Omar García, Jesús Antonio Giunta, Julio Cesar Ypanaque Silva, Jesica Janet Quispe, Ángel Diego Vargas y Pamela Bustos se convirtieron en los primeros egresados de la carrera Profesorado de Grado Universitario en Informática de la Facultad de Educación, que rindieron el coloquio final de manera virtual. Fue a principio de este año cuando iniciaron el trayecto final en tiempos de COVID-19 y valoraron la posibilidad de concluir esta etapa.

Te puede interesar: Tuvo más de 20 mil visitas. La Expo Educativa de Mendoza continuará abierta todo el año

El sueño de alcanzar el título de grado universitario reunió, en la mañana del miércoles 5 de agosto, a los protagonistas de esta historia en una videoconferencia que se realizó a través de Zoom, para dar cierre al taller de práctica y residencia del último año. La encargada de dar la bienvenida a los participantes fue la decana, Ana Sisti, quien expresó su orgullo por contar con una nueva cohorte de egresados: "Quiero agradecerles por la paciencia, por la tolerancia, por la confianza de poder llevar adelante este proceso en estas características y condiciones que quizás no todos estábamos de la mejor manera preparados frente a la situación", expresó.

Asimismo, Sisti felicitó al equipo docente a cargo del trayecto: "Sé que el equipo de cátedra con el que ustedes cuentan ha estado a la altura de las condiciones y de los requisitos que esta situación nos impone", e invitó a los estudiantes a que vuelvan como egresados, para recibir sus aportes, sugerencias y todo aquello que ayude a mejorar y hacer crecer la institución.

Con respecto a la situación de aislamiento físico por la pandemia mundial de Covid-19 que llevó a realizar la actividad de manera virtual, el equipo de profesores a cargo, integrado por Valeria Alfonso, Andrés Ferez, y los adscriptos, Daniel Pegorin y José Gouiric, valoraron el esfuerzo y trabajo realizado por parte de los estudiantes. Explicaron que en la cátedra abordan un tiempo inesperado que requiere respuestas sensatas e inmediatas, seleccionando los núcleos más significativos y potentes para la formación docente, focalizando en el diseño e implementación de propuestas pedagógicas que tienen en cuenta los deseos, necesidades y derechos de los estudiantes y también las condiciones actuales.

Antes de finalizar el coloquio, la secretaria académica de la Casa de Estudios, Claudia Zozaya reflexionó acerca de la importancia de las presentaciones, tanto a nivel personal como grupal: “Han sido realmente interesantes e informativas cada una de las exposiciones que he escuchado. Me han permitido conocer el encuadre, la organización y los objetivos del espacio curricular, no solamente en un sentido discursivo, sino ver cómo han aplicado y encuadrado pedagógica y didácticamente los contenidos; y sobre todo cómo pudieron vencer obstáculos, plasmando la capacidad de vínculo que es tan importante en la función docente”, concluyó.

En primera persona

Los protagonistas de esta experiencia relataron cuáles fueron sus sensaciones al transitar esta etapa en contexto de pandemia.

Jesica Quispe hizo hincapié en que ya no estamos en la presencialidad, sino en una educación en distancia donde todo fue nuevo para los docentes y estudiantes, y en esa primera interacción que tuvieron con cada uno de los profesores: "fue fundamental sentirnos acompañados por ellos, ya que nos ayudó muchísimo para avanzar y poder llegar a cada uno de los requisitos propuestos", dijo la flamante egresada. Agregó que trabajaron por medio de la plataforma de la Institución -aulas virtuales- en la cual debían presentar cada una de sus actividades y donde los profesores les proponían leer autores o escuchar videoconferencias para lograr enriquecer su formación.

Por su parte, Francisco David Ruarte relató que fue una satisfacción enorme poder compartir este tiempo y agregó: "recuerdo algunos compañeros que quedaron en el camino, pero seguro que seguirán adelante con dedicación y esfuerzo".

Quien también agradeció a los profesores fue Omar García por ser los primeros en poner valor a la formación no presencial durante la práctica y residencia.

Entre los flamantes profesionales Pamela Bustos expresó que aunque a veces las prácticas costaron agradece que los profesores siempre hayan estado para, por ejemplo, contestar fuera de horario; y cree que eso es la vocación docente. "También es importante escuchar al otro para aprender, porque esto es ahora y se van a ir desarrollando nuevas tecnologías y vamos a ir aprendiendo, por lo que quiero agradecer a mis compañeros que con cada una de sus diapositivas y sus trabajos con estudiantes incorporamos nuevas herramientas y maneras de llegar a nuestros alumnos", agregó.

Educación en distancia y software multiplataforma

Valeria Alfonso es la Titular de la Cátedra y al inicio del coloquio reflexionó sobre la situación particular que estamos transitando en pandemia: "Esta es una residencia diferente y especial por muchas razones, entre ellas, la emergencia sanitaria por la cual estamos transitando. Hemos implementado en este ciclo lectivo 2020 una práctica, residencia y taller de reflexión docente en distancia o no presencial".

Alfonso explicó que esta experiencia de formación no presencial se realizó en instituciones de educación secundaria y superior del sistema educativo provincial con estudiantes reales y docentes co formadores que abrieron sus espacios curriculares y sus modalidades de enseñanza en diversas plataformas. "El gran reto para los residentes fue dar señales claras y creativas que transparentaran la presencia, el estar del otro lado de la pantalla para andamiar el aprendizaje y ofrecer ayudas en el marco de una propuesta pedagógica en distancia contextualizada", sostuvo.

En tanto que el profesor Andrés Ferez se refirió al común denominador que notó en las residencias realizadas en las instituciones que recibieron a los estudiantes: "El hecho de que nuestros alumnos hoy en día tengan muchas veces un sólo dispositivo de acceso a la información que les permite cumplir con tareas académicas".

En este sentido, Ferez agregó que esta situación ha requerido aprendan a utilizar software específicos, pero a la vez han debido ser de tipo multiplataforma: "Ahora se ha transformado en una necesidad el hecho de que nosotros podamos enseñar distintos software que son específicos para una determinada tarea y que sean del tipo multiplataforma para que nuestros estudiantes puedan acceder a los contenidos y puedan efectuar las tareas académicas desde sus propios hogares. Ésto ha necesitado generar materiales mediados específicos", concluyó.

Del coloquio virtual participaron también representantes de los institutos que recibieron en las residencias a los estudiantes: el Instituto de Formación Docente de nivel superior 90 27, la Escuela Secundaria 4-093 y el Instituto de Formación Docente y Técnica 9-002.

Fuente: Prensa UNCuyo