Al jadear para calmar la temperatura de su cuerpo, se inflaman sus vías respiratorias y respiran con dificultad, se esfuerzan por tomar aire y aumenta su temperatura hasta tener el llamado “choque calórico” que es potencialmente mortal y que genera daño en los tejidos y una falla en los riñones, pulmones, corazón, sistema digestivo y nervioso.

Pero el jadeo también puede estar vinculado a problemas cardíacos, respiratorios o incluso dolor. Algunos perros jadean cuando están estresados o ansiosos, como en situaciones de tormentas, fuegos artificiales o visitas al veterinario.

Si tu perro jadea o respira de esta forma, podría estar en peligro te cuento por qué (1).jpg

¿Qué hacer si tu perro jadea de forma agitada sin una razón aparente?

Primero, ofrece agua fresca y llévalo a un lugar con sombra o ventilación. Si el jadeo persiste por más de 10-15 minutos, es recomendable acudir al veterinario de inmediato.

La clave está en conocer a tu perro si observas un cambio repentino en su respiración, comportamiento o energía, no lo ignores. Ellos no pueden hablar, pero sí nos dan señales todo el tiempo. Especialmente en verano, aprender a interpretar estas señales puede salvar la vida de tu mascota. Prestar atención al jadeo de tu perro no es exagerado: es amor y prevención.